Ғылым және технология

Ұлыбританияда көне замандағы кішкентай қыздың сүйегі табылды: оның қандай маңызы бар

Ұлыбританияда көне замандағы кішкентай қыздың сүйегі табылды: оның қандай маңызы бар, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 11:43 Сурет: freepik
Британиядағы Хининг-Вуд-Боун үңгірінен 2,5 жастағы балаға тиесілі көне адам сүйектері табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Interesting Engineering басылымының жазуынша, 2023 жылы археологтар Грейт-Урсвик ауылының маңындағы (Камбрия графтығы) осы үңгірден 11 мың жыл бұрын өмір сүрген кішкентай қыздың сүйегін тапқан. Бұл – Британияның солтүстігінен табылған ең ежелгі бала сүйегі.

Жергілікті тілде оған берілген "Ossick Lass" атауы "Урсвиктен шыққан қыз" деген мағынаны білдіреді.

Phys.org басылымына сұхбат берген доктор Рик Петерсонның айтуынша, ғалымдар алғаш рет осыншалық көне сүйектің жасын дәл анықтап, оның қыз бала болғанын нақты айта алған.

Зерттеу нәтижесінде қыздың жасы шамамен 2,5 пен 3,5 жас аралығында болғаны белгілі болды. Бұл – Солтүстік Британия аумағынан табылған ең көне адам сүйегі. Қабірден табылған әшекей бұйымдар археологтарға жерлеу уақытын нақтырақ анықтауға мүмкіндік берген.

Бұл жерлеу рәсімі Солтүстік-Батыс Еуропадағы мезолит дәуіріне жататын үшінші ең көне жерлеу болып саналады. Сондықтан бұл олжа соңғы мұз дәуірінен кейінгі кезеңде Британияда адамдардың өмір сүргенін дәлелдейтін ең ерте айғақтардың бірі болып отыр.

Енді Солтүстік және Батыс Англия аймақтары ерте мезолит, ерте неолит және ерте қола дәуірлерінде адамдарды үңгірлерге жерлеу және онымен бірге заттар қою дәстүрі болған кең ауқымды еуропалық мәдени кеңістіктің бір бөлігі ретінде қарастырылады.

Ботагөз Ақиқат
