#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
486.2
557.82
6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
486.2
557.82
6
Ғылым және технология

Эфиопия көшелеріндегі жыртқыштар тұрғындарға жылына 100 мың доллар үнемдеуге қалай көмектеседі

Эфиопия көшелеріндегі жыртқыштар тұрғындарға жылына 100 мың доллар үнемдеуге қалай көмектеседі, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.03.2026 11:36 Сурет: pexels
Жаңа зерттеу көрсеткендей, Мекеле қаласында қорқау қасқырлар мен басқа да өлексемен қоректенетін жануарлар қалдықтарды жою саласына көмектесіп, көмірқышқыл газының бөлінуін азайтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

DiscoverWildlife мәліметінше, Эфиопияда қорқау қасқырлар мен айдарлы құзғындар сияқты "қалалық тазалаушылар" жыл сайын мың тоннадан астам көмірқышқыл газының атмосфераға таралуының алдын алады. Олар мұны жай ғана өлекселерді жеп қою арқылы жүзеге асырады. Мұндай жануарлар Эфиопияның ірі қалаларында жиі кездеседі – олар көзге көп түсе бермей, қолжетімді қорекпен күнелтеді.

Қаладағы 660 мың тұрғын жыл сайын жалпы саны бір миллионнан астам тауық, ешкі және қой сояды. Соның қалдықтарының шамамен үштен екісі жол жиегіне немесе ашық жерлерге тасталады. Бұл қалдықтар шіріп, метан мен көмірқышқыл газы сияқты парниктік газдарды бөледі. Ал өлексемен қоректенетін жануарлар осы қалдықтарды жеп, көміртектің қоршаған ортаға таралуын азайтуға ықпал етеді.

Зерттеуге сүйенсек, қалада жыл сайын шамамен 1240 тонна ет қалдығы пайда болатыны анықталды. Бұл шамамен 31 мың тірі қойдың салмағына тең. Оның жартысына жуығын қорқау қасқырлар, қаңғыбас иттер және африкалық қасқырлар жейді.

Осы жануарлардың арқасында жыл сайын шамамен 1063 тонна көмірқышқыл газының ауаға таралуының алды алынып, қалдықтарды басқару саласы шамамен 100 мың АҚШ долларын үнемдейді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда 15 қаңтардан бастап қасқыр атуға рұқсат алуға болады
11:08, 15 қаңтар 2025
Магниттік дауылдардың Жерге әсері күшейе түсуде - ғалымдар
11:45, 16 тамыз 2025
Қазақстан 2025 жылы Қандас пен қоныс аударғандарға қалай көмектеседі
10:24, 08 қаңтар 2025
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Арман Царукян сделал жёсткое заявление в адрес чемпиона UFC
13:21, Бүгін
Казахстанскому клубу Виктора Мозеса грозят большие неприятности
12:56, Бүгін
Бойцы UFC узнали неожиданные новости о турнире в Белом доме
12:42, Бүгін
МОК заплатил десятки миллионов элитным казахстанским спортсменам
12:10, Бүгін
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: