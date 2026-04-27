Күнде екі қуатты магниттік жарқыл тіркеліп, оның әсері Жерге жетті
Сурет: freepik (AI жасаған)
27 сәуірде Күн бетінде екі жарқыл болды. Бұл туралы Қолданбалы геофизика институты мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
ТАСС деректеріне сәйкес, Қазақстан уақытымен сағат 03:57-де рентгендік диапазонда 4420 (N15W18) дақтар тобында қуаты M6,0 болатын жарқыл тіркелген. Оның ұзақтығы 11 минутты құрады.
Ал сағат 11:45-те рентгендік диапазонда 4425 (N08E51) дақтар тобында қуаты M1,1 болатын тағы бір жарқыл байқалды. Бұл жарқыл 23 минутқа созылған.
Жалпы, демалыс күндері Күнде М класына жататын алты жарқыл тіркелген.
Күн жарқылдары қуатына қарай бес класқа бөлінеді: A, B, C, M және X. Ең төменгі A0,0 класы Жер орбитасындағы сәулелену қуатының шаршы метріне 10 нановаттқа сәйкес келеді.
Әрбір келесі әріпке өткен сайын жарқыл қуаты 10 есе артып отырады.
