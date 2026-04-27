#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Ғылым және технология

Күнде екі қуатты магниттік жарқыл тіркеліп, оның әсері Жерге жетті

Күнде екі қуатты магниттік жарқыл тіркеліп, оның әсері Жерге жетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.04.2026 18:39 Сурет: freepik (AI жасаған)
27 сәуірде Күн бетінде екі жарқыл болды. Бұл туралы Қолданбалы геофизика институты мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ТАСС деректеріне сәйкес, Қазақстан уақытымен сағат 03:57-де рентгендік диапазонда 4420 (N15W18) дақтар тобында қуаты M6,0 болатын жарқыл тіркелген. Оның ұзақтығы 11 минутты құрады.

Ал сағат 11:45-те рентгендік диапазонда 4425 (N08E51) дақтар тобында қуаты M1,1 болатын тағы бір жарқыл байқалды. Бұл жарқыл 23 минутқа созылған.

Жалпы, демалыс күндері Күнде М класына жататын алты жарқыл тіркелген.

Күн жарқылдары қуатына қарай бес класқа бөлінеді: A, B, C, M және X. Ең төменгі A0,0 класы Жер орбитасындағы сәулелену қуатының шаршы метріне 10 нановаттқа сәйкес келеді.

Әрбір келесі әріпке өткен сайын жарқыл қуаты 10 есе артып отырады.

Бұған дейін есте сақтау қабілетін не нашарлататындығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жанәбілов пен Төлегенованың қандай мүлкі тәркіленеді
19:31, Бүгін
Күн сәулесінде қуатты жарқыл болды
10:06, 14 мамыр 2025
Күнде алты күшті алау тіркелді
14:19, 04 қаңтар 2025
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Энтони Джошуа узнал дату следующего боя и имя соперника
20:06, Бүгін
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
19:32, Бүгін
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
19:05, Бүгін
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
18:34, Бүгін
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: