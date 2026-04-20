#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
469.49
552.59
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Ғылым және технология

Есте сақтау қабілетін не нашарлатады – зерттеу

Эндокринолог Зухра Павлова тұзды шамадан тыс пайдалану есте сақтау қабілетіне кері әсер етуі мүмкін екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Lenta.ru басылымы дәрігердің Telegram-арнасына сілтеме жасап жазған. Маманның айтуынша, мәселе тұзды сирек артық қолдануда емес, оны жүйелі түрде мөлшерден көп тұтынуда болып отыр. Павлова бұл әсер әсіресе ер адамдарда айқынырақ байқалатынын атап өтті.

Дәрігер ғылыми зерттеуге сүйене отырып, натрийді көп тұтыну мен когнитивті (ойлау, есте сақтау) функциялардың тез нашарлауы арасында байланыс бар екенін айтты.

Зерттеу барысында 50 жастан асқан 1208 ерікті алты жыл бойы бақылауға алынған. Нәтижесінде, күніне шамамен 3,3 грамм натрий (бұл шамамен 8 грамм тұзға тең) тұтынған ер адамдарда эпизодтық есте сақтау қабілеті тұзды аз қолданатындарға қарағанда тезірек нашарлағаны анықталған.

Ал әйелдер арасында мұндай айқын байланыс байқалмаған.

"Сонымен қатар тұзды көп қолданатын ер адамдарда қан қысымының жоғарылауы жиірек кездескен. Ал бұл – ми үшін белгілі қауіп факторларының бірі", – деп толықтырды дәрігер.

Бұған дейін фастфуд баланың мінез-құлқын бұзатындығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: