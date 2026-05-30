Оқиғалар

Үй жинаймын деп хантавирус жұқтырып алмаңыз - дәрігер

Тышқан, кеміргіштер, хантавирус, үй жинау, дәрігер, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.05.2026 12:55 Сурет: freepik
Сарапшылар кеміргіштер мекен етуі мүмкін орындарды тазалау кезінде аса сақ болу керектігін ескертеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы РИА Новости агенттігі Грецияның ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау ұйымының (EODY) баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып хабарлайды.

"Кеміргіштер мекен етуі мүмкін жабық үй-жайларды, қоймаларды, ауылшаруашылық нысандарын, жертөлелерді немесе саяжайларды тазалау кезінде ерекше сақтық қажет", деп атап өтті ведомстводан.

Мамандардың айтуынша, хантавирустың берілуінің негізгі жолы - кеміргіштердің биологиялық секрециясы бөлінген ауа буымен дем алу.

"Хантавирустың таралуының ең көп тараған жолы – кеміргіштердің зәрінің, нәжісінің немесе сілекейінің ұсақ бөлшектеріне ие ауа буларымен дем алу", деп түсіндіреді EODY.

Дәрігерлер вирустың құрғақ, ластанған материалдарда ұзақ уақыт жұқпалы сипатын сақтай алатындығын, олар тазалау кезінде шаң түрінде ауаға көтерілуі мүмкін екенін айтады.

"Вирус кептірілген, ластанған материалдарда ұзақ уақыт бойы жұқпалы күйін сақтауы мүмкін, олар шаң түрінде ауаға көтеріліп, тыныс жолдарымен адамға беріледі", – дейді баспасөз қызметі.

EODY жұқтыру жағдайларының алдын алудың негізгі әдістерінің бірі ретінде кеміргіштер болуы мүмкін бөлмелерді дезинфекциялауды атайды.

Бұған дейін "хантавирустың Қазақстанға жету ықтималдылығы қандай" деген сұраққа вице-министр жауап берген болатын.

