Жерге қарай екі астероид қатты қарқынмен бет алып келеді
Бұл туралы Ғарыштық зерттеулер институтының Күн астрономиясы зертханасының және РҒА Күн-Жер физикасы институтының ғалымдары баяндады.
2026 JH2 және 2026 KB атауына ие бұл тастар, әдеттегідей, планетаға жақындауынан бірнеше күн бұрын ашылған.
"Бірі 10 мамырда, екіншісі 13 мамырда, бұл ғарыш кеңістігінен айтарлықтай жойқын қабілетке ие өте үлкен нысанның қаншалықты кенеттен бөлініп шығуы мүмкін екенін тағы бір рет дәлелдей алады", – дейді мамандар.
Астероидтардың өлшемдері ұқсас және шамамен 20 метрді құрайды, бұл олардың 2013 жылдың 15 ақпанында Жерге құлаған Челябі метеоритімен бірдей екенін танытады және XXI ғасырда планетамен соқтығысқан ең үлкен аспан денесі болып табылады.
Мәселен, екіншісінен сәл кішілеу 2026 КВ тасы планетамен шамамен 230 мың шақырымда жанасатын болады (максималды жақындауы - бүгін Астана уақыты бойынша 20:15-те). Екіншісі біршама үлкен астероид, 2026 JH2 ертең сағат 03:00-де шамамен 91 мың шақырым қашықтықта Жердің жанынан заулап өтеді.
Екі аспан денесі де Жерге қауіп төндірмейді. Өздеріңіз білетіндей, дене Жерден неғұрлым алыс болса, соғұрлым қозғалысқа қатысты (және Жерге құлау қаупі) дүдамалдылық жоғары болады.
"Дегенмен, дененің аспан арқылы өте жылдам қозғалуына байланысты астероидты объективке түсіру оңай шаруа болмайды, ол дайындықты және қай сәтте және қайда қарау керектігін нақты түсінуді қажет етеді", – дейді зертханадағылар.
