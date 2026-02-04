Күнде қатты жарылыстар болды: Жерге магниттік дауыл таяп келеді
Күн сәулесіндегі процестер қарқынының өте жоғары деңгейіне қарамастан, магниттік дауылдар көрсеткіші қазіргі уақытта әлсіз сезілетіні болжануда, деп хабарлады 4 ақпанда РҒА Ғарыштық зерттеулер институтының күн астрономиясы зертханасының Telegram арнасы.
Мамандардың айтуынша, ақпанның алғашқы үш күнінде ғана Күн сәулесінде бес жоғары деңгейлі Х алауы және 50-ге жуық М деңгейінің өршуі тіркелді, алайда Күн белсенділігінің белсенді ортасы жақында ғана геоэффективті аймаққа кірді және Жерге бұған дейінгі плазма шығарындыларының шеттері ғана әсер етеді деп күтіледі, олардың негізгі бөлігі планетаның ту сыртынан өтеді.
Бір күн бұрын Жерге тікелей әсер ету аймағында X класындағы алау тіркелді, бірақ ол ірі масса шығарындысымен қатар жүрмеді. Осы жағынан алғанда, белсенді аймақтардың ықтимал қауіпті аймақта болған төрт күннің ішінде планетаға аса қауіп төндірмеді.
Ғалымдар №4366 белсенді аймаққа ерекше назар аударуда, ол өршуін жалғастыруда және бір күн бұрын Күн жарты шарының 1000 миллионнан бір бөлігін қамтыды. Ағымдағы күн циклінде бұл көрсеткіш бұрынғы дақтардың бес тобына дейін жеткен. Олардың ішіндегі ең ірісі №3664 аймақ болып табылады, ол 2024 жылдың мамырында соңғы 20 жылдағы ең жоғары, бесінші деңгейдегі бірегей магниттік дауылдың көзі болды.
4 ақпанда Мәскеу уақытымен сағат 15:13-те Күнде X4.2 класы деңгейінде жарылыс болды, тура Жерге қарама-қарсы тұста. Бұл - 2025-2026 жылдардағы Күндегі ең қуатты үшінші жарылыс. 2 ақпанда сол аймақта болған X8.1 класындағы жарылыс болды, бірақ ол сол кезде Жерге әсер ету аймағынан тыс болды. Екінші ең күшті жарылыс - өткен жылдың 11 қарашасындағы X5.1 класындағы алау. Плазмалық бұлт айтарлықтай магниттік дауыл тудырды.
Күн астрономиясы зертханасының мәліметі бойынша, қазіргі алау күшті импульсті сәулемен қатар жүрді, плазманың планетааралық кеңістікке шығарындылар бөлу белгілері әлі анықталған жоқ.