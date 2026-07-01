#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Ғылым және технология

Ғалымдар Қазақ хандығының қалыптасу кезеңіне жататын ежелгі мавзолейді тапты

Ескерткіш, мавзолей, ғалымдар, Қазақ хандығы, қалыптасу кезеңі , сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 18:58 Сурет: ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігінің баспасөз қызметі
Марғұлан университетінің ғалымдары мен студенттері ауқымды археологиялық экспедиция барысында Жантай шатқалында Алтын Орда дәуірінің және Қазақ хандығының қалыптасу кезеңіне жататын ескерткішті тапты. Бұл ақпаратпен ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Экспедиция бағыты Ертістің сол жағалауын, Қызылқақ көлін, Өлеңті, Шідерті және Сілеті өзендерінің аңғарларын қамтып, Павлодар, Солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарының аумағы арқылы өтеді.

Зерттеу жұмыстары жүргізілген маңызды нысандардың бірі – Жантай қонысы. Қазба жұмыстарының бастапқы кезеңінде-ақ археологтар бұл жерде ірі сәулет құрылысының болғанын айғақтайтын белгілерді анықтады. Мұны кейінгі тарихи кезеңдерге тән емес күйдірілген кірпіштердің көптеп табылуы, сондай-ақ аумақты заманауи лидар технологиясы мен георадар арқылы сканерлеу нәтижелері дәлел болды.

Кірпіш, археология, ғалымдар, Қазақ хандығы, қалыптасу кезеңі, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 18:58

Сурет: ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігінің баспасөз қызметі

Кейінгі зерттеулер табылған кірпіштердің көлемі 25×25 сантиметр екенін және олардың "Алтын Орда стандартына" сәйкес келетінін көрсетті. Дәл осындай құрылыс материалы Алтын Орда дәуірінде сарай, мешіт, кесене және басқа да монументалды сәулет нысандарын тұрғызуда кеңінен пайдаланылған.

"Қазба жұмыстары барысында археологтар жерлеу орындарының іздерін және сазды ерітіндімен қаланған ортағасырлық қабырға қалдықтарын анықтады. Алдын ала жүргізілген зерттеулердің нәтижесіне сәйкес Жантай қонысындағы сәулет кешенінің қирандылары XIV-XV ғасырларға жататын дала ақсүйектерінің кесенесі болуы мүмкін. Ол Алтын Орда кезеңі мен Қазақ хандығының қалыптасу дәуіріне тән сәулет ескерткіштерінің қатарына жатады. Сонымен қатар кесене маңынан сол кезеңге тиесілі ауқымды қорым да анықталды. Археологиялық ескерткіштің барлық аршылған бөліктері мұқият тіркеліп, роботтандырылған геосканердің көмегімен үш өлшемді цифрлық модельге айналдырылды. Болашақта бұл цифрлық көшірме археологиялық нысанды сақтап қана қоймай, жоғалған сәулет ескерткішін үш өлшемді үлгіде қайта қалпына келтіруге мүмкіндік береді", делінген хабарламада.

Студенттердің өндірістік тәжірибесінің жетекшісі Асқар Әбілдин бұл экспедицияның Алтын Орда дәуірін тереңірек зерделеуге, археологиялық зерттеулерге тікелей қатысу арқылы тәжірибе жинақтауға және Қазақстан тарихының тың беттерін ашуға мүмкіндік беретінін айтты.

"Қазба жұмыстары барысында киімге тағылған металл әшекейлер мен моншақтар жиынтығы табылды. Металл бұйымдарға жүргізілген рентген-флуоресценттік жедел талдау олардың құрамында қорғасын мен қалайы мөлшері жоғары қола қорытпасынан жасалған", - дейді ведомство.

Археолог Елена Тушеваның пікірінше, бұл Алтын Орда дәуірінде Ертіс өңіріндегі металлургия ісінің жоғары деңгейде дамығанын дәлелдейді.

Моншақ, археология, Алтын Орда, Қазақ хандығы, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 18:58

Сурет: ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігінің баспасөз қызметі

Моншақтар жиынтығын зерттеу нәтижелері де ерекше қызығушылық тудырды. Талдау олардың барлығының сырттан әкелінгенін көрсетті. Бұл орта ғасырларда өңір тұрғындарының Еуразияның шалғай аймақтарымен тығыз экономикалық және мәдени байланыс орнатқанын көрсетеді.

Табылған жәдігерлердің қатарында табиғи таралу аймағы Үнді мұхиты саналатын каури бақалшағы да бар. Биоархеолог Наталья Миллердің пікірінше, бұл – Ұлы Даланы ғасырлар бұрын Оңтүстік Азия өркениеттерімен байланыстырған ұзақ сауда жолдарының болғанын дәлелдейтін тағы бір маңызды айғақ.

Экспедиция жетекшісі, Марғұлан университеті Археологиялық зерттеулер институтының директоры Тимур Смағұловтың айтуынша, бұл олжалар өңірдің тарихи дамуы туралы түсінікті толықтыра түсіп, Алтын Орда дәуірінің мәдени мұрасын зерттеуге жаңа мүмкіндіктер ашып отыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қарағандылық археологтар Талдықорымынан сақ кезеңіне жататын темір қанжар тапты
10:20, 25 маусым 2024
Ғалымдар Қарағанды ​​маңында бірегей олжа тапты
ҰБТ, қаңтар, Ұлттық тестілеу орталығы
20:49, 30 желтоқсан 2024
Қаңтарда ҰБТ тапсыратындарға құлаққағыс: Ұлттық тестілеу орталығы мәлімдеме жасады
Ғалымдар адамдармен бірге су астына кеткен 140 мың жылдық ежелгі қаланы тапты
10:16, 28 мамыр 2025
Ғалымдар адамдармен бірге су астына кеткен 140 мың жылдық ежелгі қаланы тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
22:04, Бүгін
В Алматы появились улица имени Дениса Тена
Фото: ATP
21:39, Бүгін
Александр Бублик проиграл в первом круге парного разряда "Уимблдона - 2026"
Фото: qfl.kz
21:10, Бүгін
Марат Еслямов возглавит павлодарский "Иртыш"
Фото: ФК &quot;Тобол&quot;
20:52, Бүгін
"Иртыш" официально объявил об уходе Нурбола Жумаскалиева
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: