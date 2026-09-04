Археологтар Мексикадан ежелгі майя қаласын тапты
The Daily Galaxy басылымының мәліметінше, археологтар бір-бірінен шамамен екі шақырым қашықтықта орналасқан монументалды құрылыстардың екі ірі тобын анықтаған. Оларды тығыз салынған ғимараттар, ауыл шаруашылығына қатысты нысандар және ежелгі тұрғындардың басқа да тіршілік іздері қоршап жатқан.
Ғалымдардың бағалауынша, қала зерттелген аумақтан әлдеқайда кең жерде орналасқан. Оның аумағында кең алаңдар, оларды жалғастырып тұрған үлкен жол-бөгет, ғибадатхана пирамидалары, доп ойнайтын алаң және су қоймасы болған.
Зерттеушілер сонымен қатар, болжам бойынша біздің заманымыздың 150 жылына дейін салынған сәулет кешенін тапқан. Бұл нысаннан майялардың классикалық кезеңдегі астаналарына тән сәулет ерекшеліктері байқалады.
Жиналған деректер бойынша қала аумағында шамамен 6 764 құрылыс болған. Зерттеушілер майялардың орталық ойпатының басым бөлігінде көптеген қалалар мен халқы тығыз қоныстанған аймақтар болған деген қорытындыға келді.
Ал Иерусалимде археологтар Қасиетті қабір шіркеуінің астындағы қазба жұмыстарын аяқтап, Иса Мәсіхтің заманында бұл аумақтың қандай болғаны туралы жаңа мәліметтер алды.