Қаржы

Қазақстанда доллар бағамы бірден 4 теңгеге төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2025 16:47 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 13 тамыз сағат 15:30-да шетелдік валюталар бойынша күндізгі сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 537,96 теңгені құрап, 4,08 теңгеге төмендеді.

Рубль бағамы – 6,77 теңге (-0,02).

Қытай юанінің орташа сараланған бағамы таңертеңгі саудада өсті де, 74,85 теңгені көрсетті (-0,64).

Ақша айырбастау орындарында доллар 539,5–542,1 теңге, еуро 629–635 теңге, рубль 6,63–6,77 теңге аралығында сатылуда.

Дүниежүзілік мұнай бағасы 13 тамызда төмендеуді бастады.

Brent маркалы мұнай бағасы алдыңғы сессияға қарағанда 0,57%-ға төмендеп, баррелі 65,75 долларға жетті.

Сонымен қатар, West Texas Intermediate (WTI) мұнайының баррелі 0,76%-ға төмендеп, 62,67 долларды көрсетті.

Ал, таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 542,29 теңге, еуро – 629,54 теңге, рубль – 6,77 теңге деп белгіледі.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
