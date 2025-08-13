Қазақстанда доллар бағамы бірден 4 теңгеге төмендеді
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 13 тамыз сағат 15:30-да шетелдік валюталар бойынша күндізгі сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 537,96 теңгені құрап, 4,08 теңгеге төмендеді.
Рубль бағамы – 6,77 теңге (-0,02).
Қытай юанінің орташа сараланған бағамы таңертеңгі саудада өсті де, 74,85 теңгені көрсетті (-0,64).
Ақша айырбастау орындарында доллар 539,5–542,1 теңге, еуро 629–635 теңге, рубль 6,63–6,77 теңге аралығында сатылуда.
Дүниежүзілік мұнай бағасы 13 тамызда төмендеуді бастады.
Brent маркалы мұнай бағасы алдыңғы сессияға қарағанда 0,57%-ға төмендеп, баррелі 65,75 долларға жетті.
Сонымен қатар, West Texas Intermediate (WTI) мұнайының баррелі 0,76%-ға төмендеп, 62,67 долларды көрсетті.
Ал, таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 542,29 теңге, еуро – 629,54 теңге, рубль – 6,77 теңге деп белгіледі.
