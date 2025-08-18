Қазақстанда доллар бағамы төмендеді
Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа бағамы 540 теңгені құрады, бұл алдыңғы көрсеткіштен 0,93 теңгеге төмен. Рубль бағамы – 6,74 теңге (+0,0016).
Қытай юанінің орташа бағамы таңғы саудада 75,33 теңгені құрап, 0,21 теңгеге өсті.
Ақша айырбастау орындарында доллар 539,5–541,9 теңге, еуро 630–634 теңге, рубль 6,63–6,75 теңге аралығында сатылуда.
Бұл ретте, әлемдік мұнай бағасы 18 тамыздағы саудада өсті.
Brent маркалы мұнайдың құны алдыңғы сессиямен салыстырғанда 0,29%-ға көтеріліп, барреліне 66,03 доллар болды.
Сонымен қатар West Texas Intermediate (WTI) маркалы мұнай бағасы 0,44%-ға өсіп, барреліне 62,26 долларды құрады.
Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 540,87 теңге, еуроны – 632,01 теңге, рубльді – 6,76 теңге көлемінде бекіткен болатын.
Күннің алғашқы жартысындағы валююта бағамын мына жерден көре аласыз.