#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қаржы

Қазақстанда доллар бағамы төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2025 16:22 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 18 тамыз күні сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа бағамы 540 теңгені құрады, бұл алдыңғы көрсеткіштен 0,93 теңгеге төмен. Рубль бағамы – 6,74 теңге (+0,0016).

Қытай юанінің орташа бағамы таңғы саудада 75,33 теңгені құрап, 0,21 теңгеге өсті.

Ақша айырбастау орындарында доллар 539,5–541,9 теңге, еуро 630–634 теңге, рубль 6,63–6,75 теңге аралығында сатылуда.

Бұл ретте, әлемдік мұнай бағасы 18 тамыздағы саудада өсті.

Brent маркалы мұнайдың құны алдыңғы сессиямен салыстырғанда 0,29%-ға көтеріліп, барреліне 66,03 доллар болды.

Сонымен қатар West Texas Intermediate (WTI) маркалы мұнай бағасы 0,44%-ға өсіп, барреліне 62,26 долларды құрады.

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 540,87 теңге, еуроны – 632,01 теңге, рубльді – 6,76 теңге көлемінде бекіткен болатын. 

Күннің алғашқы жартысындағы валююта бағамын мына жерден көре аласыз. 

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
