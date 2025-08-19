Елімізде доллар бағамы аздап төмендеді
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 538,57 теңгені құрап, 1,27 теңгеге төмендеді. Рубльдің бағамы 6,71 теңге болды (-0,0225).
Таңертеңгі сауда-саттықта қытай юанінің орташа өлшенген бағамы 74,88 теңгені құрап, 0,44 теңгеге арзандады.
Айырбастау пункттерінде доллар 539–541 теңгеге, еуро 627–631 теңгеге, рубль 6,65–6,73 теңгеге саудалануда.
Бұл ретте, 19 тамыздағы сауда-саттықта әлемдік мұнай бағасы да төмендеді.
Brent маркалы мұнайдың құны алдыңғы сессиямен салыстырғанда 0,99%-ға төмендеп, баррелі 65,94 доллар болды.
Ал West Texas Intermediate (WTI) маркалы мұнай бағасы 1,02%-ға төмендеп, баррелі 62,06 долларды құрады.
Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 540 теңге, еуроны – 630,72 теңге, рубльді – 6,72 теңге деңгейінде белгіледі.
