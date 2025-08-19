#Қазақстан
Қаржы

Астана және Алматы айырбастау пункттеріндегі 19 тамыздағы валюта бағамы

Евро, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2025 12:21 Фото: Zakon.kz
Астана, Алматы және Шымкент қалаларының айырбастау пункттеріндегі валюталарды: долларды, еуроны және рубльді сатып алу-сату орташа сараланған бағамдары, сондай-ақ ҚР Ұлттық банкінің 2025 жылғы 19 тамыздағы бағамы туралы мәліметтер ұсынылып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы 540 теңге, еуро – 630,72 теңге, рубль – 6,72 теңге.

Астана

Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы – 538 теңге, сату – 545 теңге.

Астанада еуроны сатып алудың орташа бағамы – 626 теңге, сату – 636 теңге.

Астанада рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,71 теңге, сату – 6,81 теңге.

Алматы

Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы – 538,7 теңге, сату – 541,1 теңге.

Алматыда еуроны сатып алудың орташа бағамы 628 теңге, сату бағамы 632 теңге.

Алматыда рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,61 теңге, сату – 6,73 теңге.

Шымкент

Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы – 538 теңге, сату – 541 теңге.

Шымкентте еуроны сатып алудың орташа бағамы – 628 теңге, сату – 631 теңге.

Шымкентте рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,63 теңге, сату – 6,7 теңге.

Көрсетілген айырбас бағамдары тек жазу кезінде ғана ағымдағы болып табылады. Шетел валютасының бағасы уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
