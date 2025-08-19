Астана және Алматы айырбастау пункттеріндегі 19 тамыздағы валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы 540 теңге, еуро – 630,72 теңге, рубль – 6,72 теңге.
Астана
Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы – 538 теңге, сату – 545 теңге.
Астанада еуроны сатып алудың орташа бағамы – 626 теңге, сату – 636 теңге.
Астанада рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,71 теңге, сату – 6,81 теңге.
Алматы
Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы – 538,7 теңге, сату – 541,1 теңге.
Алматыда еуроны сатып алудың орташа бағамы 628 теңге, сату бағамы 632 теңге.
Алматыда рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,61 теңге, сату – 6,73 теңге.
Шымкент
Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы – 538 теңге, сату – 541 теңге.
Шымкентте еуроны сатып алудың орташа бағамы – 628 теңге, сату – 631 теңге.
Шымкентте рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,63 теңге, сату – 6,7 теңге.
Көрсетілген айырбас бағамдары тек жазу кезінде ғана ағымдағы болып табылады. Шетел валютасының бағасы уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.