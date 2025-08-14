#Қазақстан
ЖІӨ көрсеткіші бойынша Қазақстан Ресей мен Қытайды басып озды - ХВҚ

14.08.2025 17:59 Сурет: pixabay
Халықаралық валюта қоры (ХВҚ) жаңа статистикалық деректерді жариялады, оған сәйкес 2025 жылы Қазақстан жан басына шаққандағы ЖІӨ көрсеткішіндегі ағымдағы бағалары бойынша посткеңестік рейтингте алғаш рет алға суырылып шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қордың мәліметінше, ағымдағы баға деңгейі мен инфляцияны қамтитын бұл көрсеткіш 14,77 мың долларға жетіп, ел тарихындағы ең жоғары деңгейді және дамушы экономикалар арасында әлемдегі ең үздік нәтижелердің бірін танытты.

ХВҚ мәліметтері бойынша, Қазақстан рейтинг бойынша ең жақын көршілері – Ресейді (14,26 мың доллар) және Түрікменстанды (13,34 мың доллар) басып озып қана қоймай, сондай-ақ жан басына шаққандағы ЖІӨ 13,69 мың долларды құрайтын Қытайдың да алдын орайды.

Тізімде одан әрі мына елдер тұр: Грузия (9,57 мың), Армения (8,86 мың), Молдова (8,26 мың), Беларусь (7,88 мың), Әзірбайжан (7,6 мың), Украина (6,26 мың), Өзбекстан (3,51 мың), Қырғызстан (2,75 мың) және Тәжікстан (1,43 мың).

Рейтингтің төбесінде Латвия (24,37 мың доллар), Литва (30,84 мың доллар) және Эстония (32 мың доллар) тұр.

Мәселен, Түркияда жан басына шаққандағы ЖІӨ 16,71 мың долларға, Украинада 6,26 мың долларға, Үндістанда 2,88 мың долларға, АҚШ-та 89,11 мың долларға тең.

Қазақстанның өсімі неден тұрады?

Қазақстанда мұнай, газ, уран және басқа да пайдалы қазбалардың әлемдегі ең ірі қорлары бар. Энергия ресурстары мен минералдық шикізат экспорты экономиканың негізгі драйвері болып келеді. Соңғы жылдары мемлекет ресурстарды қайта өңдеуге және қосылған құны жоғары өнім өндіруге бәс тігуде, бұл экономиканың тұрақтылығын арттырады.

Бизнесті реттеудегі дәйекті реформалар, іскерлік ахуалды жақсарту жөніндегі шаралар және экономиканы жаңғыртудың мемлекеттік бағдарламалары елге капитал ағынын күшейтті. Шетелдік инвестициялар көлікке, логистикаға, технологияларға және инфрақұрылымдық жобаларға бағытталады, бұл өсімді айтарлықтай қолдауда.

Сондай-ақ Қазақстанда білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік инфрақұрылымға салынатын инвестициялардың ұлғайғаны байқалады, бұл өмір сүру деңгейінің артуына ықпал етеді, еңбек өнімділігін арттырады және ішкі тұтыну нарығын ынталандырады.

Қазақстанның Еуропа мен Азия арасындағы орналасуы стратегиялық артықшылыққа ие ете отырып, транзиттік әлеуетті дамытуға мүмкіндік береді. "Бір белдеу – бір жол" сында халықаралық бастамаларға қатысу, сондай-ақ Ресеймен, Қытаймен, ЕО-мен және басқа да негізгі ойыншылармен серіктестік елдің экспорттық және логистикалық мүмкіндіктерін арттырады. Бұған дейін премьер-министрдің орынбасары – ҚР Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин өткен жылдың қорытындысы бойынша инвестициялардың теріс ағымы алғаш рет тіркелгеніне қарамастан, ел "қалыпты экономикалық өрлеу" кезеңінде тұрғанын мәлімдеген.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
