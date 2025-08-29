#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+32°
$
537.76
627.62
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+32°
$
537.76
627.62
6.7
Қаржы

Базалық мөлшерлеме өзгеріссіз қалды – Ұлттық Банктің шешімі

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2025 12:25 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
2025 жылғы 29 тамызда Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі базалық мөлшерлеме бойынша шешім қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Монетарлық реттеуші базалық мөлшерлемені сақтау туралы мәлімдеді.

"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ақша-кредит саясаты комитеті базалық мөлшерлемені жылдық 16,5% деңгейінде +/- 1 пайыздық тармақ дәлізімен сақтау туралы шешім қабылдады.

Бұл шешім негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер бойынша жаңартылған болжамдар мен инфляциялық тәуекелдер теңгерімінің бағалауы негізінде қабылданды",— делінген Ұлттық банктің баспасөз хабарламасында.

Келесі жоспарлы шешім ҚР Ұлттық Банкінің Ақша-кредит саясаты комитеті тарапынан 2025 жылғы 10 қазанда сағат 12:00-де (Астана уақытымен) жарияланады.

Алдыңғы шешім 2025 жылғы 11 шілдеде жарияланып, онда да базалық мөлшерлеме 16,5% деңгейінде +/- 1 пайыздық тармақ дәлізімен сақталған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Базалық мөлшерлеме көтерілуі мүмкін – ҚҰБ төрағасы
Қаржы
15:21, Бүгін
Базалық мөлшерлеме көтерілуі мүмкін – ҚҰБ төрағасы
2025 жылғы 29 тамыздағы Астана мен Алматы қалаларындағы валюта бағамдары
Қаржы
12:08, Бүгін
2025 жылғы 29 тамыздағы Астана мен Алматы қалаларындағы валюта бағамдары
Қазақстанда несиелерді мерзімінен бұрын өтеу қағидалары 31 тамыздан бастап күшіне енеді
Қаржы
16:43, 28 тамыз 2025
Қазақстанда несиелерді мерзімінен бұрын өтеу қағидалары 31 тамыздан бастап күшіне енеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: