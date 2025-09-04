#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.05
629.16
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.05
629.16
6.65
Қаржы

Тоқаев ҚНРДА басшысының бірінші орынбасарын ауыстырды

Тимур Әбілқасымов, ҚНРДА, Тоқаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2025 17:04 Сурет: gov.kz
ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (ҚНРДА) төрағасының бірінші орынбасары Нұрлан Әбдірахманов лауазымынан босатылды. Оның орнын Тимур Әбілқасымов басты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2025 жылы 4 қыркүйекте Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:

"Мемлекет басшысының өкімімен Тимур Бөкейханұлы Әбілқасымов Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды".

Сондай-ақ Мемлекет басшысының өкімімен Нұрлан Алмасұлы Әбдірахманов Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары лауазымынан босатылды.

Айта кетсек, 2025 жылғы 3 қыркүйекте Мәжілістің бірінші жалпы отырысында "2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы бойынша қорытынды енгізілді. Онда Ұлттық қордан жыл сайын қанша қаражат бөлінетіні көрсетілген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстанда доллар бағамы төмендеді
Қаржы
15:55, Бүгін
Қазақстанда доллар бағамы төмендеді
3 қыркүйекте доллар тағы қымбаттады
Қаржы
16:03, 03 қыркүйек 2025
3 қыркүйекте доллар тағы қымбаттады
Қазақстандықтарға арналған ескерту: ең кең таралған алаяқтық тәсілдердің бірі ашылды
Қаржы
15:14, 03 қыркүйек 2025
Қазақстандықтарға арналған ескерту: ең кең таралған алаяқтық тәсілдердің бірі ашылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: