Тоқаев ҚНРДА басшысының бірінші орынбасарын ауыстырды
ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (ҚНРДА) төрағасының бірінші орынбасары Нұрлан Әбдірахманов лауазымынан босатылды. Оның орнын Тимур Әбілқасымов басты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2025 жылы 4 қыркүйекте Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:
"Мемлекет басшысының өкімімен Тимур Бөкейханұлы Әбілқасымов Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды".
Сондай-ақ Мемлекет басшысының өкімімен Нұрлан Алмасұлы Әбдірахманов Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары лауазымынан босатылды.
Айта кетсек, 2025 жылғы 3 қыркүйекте Мәжілістің бірінші жалпы отырысында "2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы бойынша қорытынды енгізілді. Онда Ұлттық қордан жыл сайын қанша қаражат бөлінетіні көрсетілген.
