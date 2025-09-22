Қазақстандықтарға 1999 жылдан бері төленіп келе жатқан жәрдемақы еске салынды
Қазақстанның Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (ЕХӘҚМ) 2025 жылғы 22 қыркүйекте арнайы мемлекеттік жәрдемақы, оның мөлшері және оны кімдер ала алатыны туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомствоның баспасөз хатшысы Мәдиyar Уақпаевтың айтуынша, Қазақстанда 1999 жылдан бері әлеуметтік қолдаудың бір шарасы ретінде азаматтардың белгілі бір санаттарына арнайы мемлекеттік жәрдемақы төленеді.
"Оның мөлшері 2-ден 138 айлық есептік көрсеткішке дейін (7864-тен 542 616 теңгеге дейін – Ред.) және жыл сайын АЕК көлемінің ұлғаюына байланысты өсіп отырады", – деді ол.
Бұл жәрдемақы мына санаттағы адамдарға беріледі:
- Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне,
- басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарына қатысқан ардагерлерге,
- жеңілдіктері ҰОС ардагерлеріне теңестірілген ардагерлерге,
- Ұлы Отан соғысында қаза тапқан жауынгерлердің жесірлеріне,
- қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасына,
- ҰОС ардагерлері мен Ленинград қоршауын бастан өткергендердің жұбайларына,
- Кеңес Одағының Батырларына,
- Социалистік Еңбек Ерлеріне,
- Еңбек Даңқы орденінің үш дәрежесінің иегерлеріне,
- "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы" құрметті атағына ие болғандарға,
- "Халық қаһарманы" және "Қазақстанның Еңбек Ері" атағына ие болғандарға,
- Ұлы Отан соғысы жылдарындағы тыл еңбеккерлеріне,
- Чернобыль АЭС апатының зардаптарын жоюға қатысушыларға,
- саяси қуғын-сүргін құрбандарына,
- саяси қуғын-сүргіннен зардап шеккен, мүгедектігі бар немесе зейнеткер болып табылатын азаматтарға,
- Қазақстан Республикасының алдында ерекше еңбегі үшін тағайындалған зейнетақы алушыларға және басқаларға.
Қазіргі таңда бұл жәрдемақыны 208 мыңнан астам қазақстандық алып отыр.
Бұған дейін хабарланғандай, ұлттық экономика министрі 2025 жылғы 15 қыркүйектегі бұйрығымен әлеуметтік қолдауға құқығы бар азаматтардың жекелеген санаттарының тізімін жаңартты. Жаңа тізім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.
