#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
542.67
638.89
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
542.67
638.89
6.51
Қаржы

Қазақстандықтарға 1999 жылдан бері төленіп келе жатқан жәрдемақы еске салынды

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2025 16:33 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстанның Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (ЕХӘҚМ) 2025 жылғы 22 қыркүйекте арнайы мемлекеттік жәрдемақы, оның мөлшері және оны кімдер ала алатыны туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның баспасөз хатшысы Мәдиyar Уақпаевтың айтуынша, Қазақстанда 1999 жылдан бері әлеуметтік қолдаудың бір шарасы ретінде азаматтардың белгілі бір санаттарына арнайы мемлекеттік жәрдемақы төленеді.

"Оның мөлшері 2-ден 138 айлық есептік көрсеткішке дейін (7864-тен 542 616 теңгеге дейін – Ред.) және жыл сайын АЕК көлемінің ұлғаюына байланысты өсіп отырады", – деді ол.

Бұл жәрдемақы мына санаттағы адамдарға беріледі:

  • Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне,
  • басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарына қатысқан ардагерлерге,
  • жеңілдіктері ҰОС ардагерлеріне теңестірілген ардагерлерге,
  • Ұлы Отан соғысында қаза тапқан жауынгерлердің жесірлеріне,
  • қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасына,
  • ҰОС ардагерлері мен Ленинград қоршауын бастан өткергендердің жұбайларына,
  • Кеңес Одағының Батырларына,
  • Социалистік Еңбек Ерлеріне,
  • Еңбек Даңқы орденінің үш дәрежесінің иегерлеріне,
  • "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы" құрметті атағына ие болғандарға,
  • "Халық қаһарманы" және "Қазақстанның Еңбек Ері" атағына ие болғандарға,
  • Ұлы Отан соғысы жылдарындағы тыл еңбеккерлеріне,
  • Чернобыль АЭС апатының зардаптарын жоюға қатысушыларға,
  • саяси қуғын-сүргін құрбандарына,
  • саяси қуғын-сүргіннен зардап шеккен, мүгедектігі бар немесе зейнеткер болып табылатын азаматтарға,
  • Қазақстан Республикасының алдында ерекше еңбегі үшін тағайындалған зейнетақы алушыларға және басқаларға.

Қазіргі таңда бұл жәрдемақыны 208 мыңнан астам қазақстандық алып отыр.

Бұған дейін хабарланғандай, ұлттық экономика министрі 2025 жылғы 15 қыркүйектегі бұйрығымен әлеуметтік қолдауға құқығы бар азаматтардың жекелеген санаттарының тізімін жаңартты. Жаңа тізім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда арнайы мемлекеттік жәрдемақыны кімдер алады және ол не үшін төленеді
10:13, 26 тамыз 2025
Қазақстанда арнайы мемлекеттік жәрдемақыны кімдер алады және ол не үшін төленеді
Қазақстанда қанша ҰОС ардагері өмір сүріп жатыр және оларға биыл қандай көмек көрсетіледі
19:51, 23 қаңтар 2025
Қазақстанда қанша ҰОС ардагері өмір сүріп жатыр және оларға биыл қандай көмек көрсетіледі
Тоқаевтың ұлт газетіне кеңейтілген сұхбат берді
09:02, 03 қаңтар 2025
Тоқаевтың ұлт газетіне кеңейтілген сұхбат берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: