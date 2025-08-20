Көпбалалы отбасыларға жәрдемақы мен төлемдер: қазақстандықтар қандай жағдайда әр балаға 15 728 теңгеден ала ал
Таратылған ақпаратқа сүйенсек, 2025 жылдың басынан бастап көпбалалы отбасыларға және наградталған аналарға берілетін мемлекеттік жәрдемақылармен жалпы сомасы 354,5 млрд теңге мөлшерінде орта есеппен 856,2 мың отбасы, оның ішінде:
- көпбалалы отбасыларға берілетін жәрдемақымен – 308,9 млрд теңге сомасына 613,4 мың отбасы;
- наградталған аналарға берілетін жәрдемақымен – 45,6 млрд теңге сомасына 242,8 мың адам.
2025 жылдың шілде айында жоғарыда аталған жәрдемақылармен жалпы сомасы 49,7 млрд теңге мөлшерінде 846,1 мың отбасы, оның ішінде:
- көпбалалы отбасыларға берілетін жәрдемақымен 43,1 млрд теңге сомасына 601,2 мың отбасы;
- наградталған анаға берілетін жәрдемақымен 6,6 млрд теңге сомасына 244,9 мың адам қамтылды.
Көпбалалы отбасыға берілетін мемлекеттік жәрдемақыға 4 және одан да көп бірге тұратын кәмелетке толмаған немесе 23 жасқа дейінгі күндізгі бөлімде оқитын студент балалары бар отбасылар табысына қарамастан үміткер бола алады.
Төлем мөлшері бала санына қарай есептеліп төленеді және 2025 жылы:
- 4 баласы бар отбасыларға – 16,03 АЕК немесе 63 030 теңге;
- 5 балаға – 20,04 АЕК немесе 78 798 теңге;
- 6 балаға – 24,05 АЕК немесе 94 565 теңге;
- 7 балаға – 28,06 АЕК немесе 110 332 теңге;
- 8 және одан да көп баласы бар отбасыларға – әр балаға 4 АЕК немесе15 728 теңге мөлшерін құрайды.
Наградталған анаға берілетін жәрдемақы "Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен наградталған немесе бұрын "Батыр ана" атағын алған, І және ІІ дәрежелі "Ана даңқы" ордендерімен наградталған аналарға тағайындалады.
Наградталған анаға берілетін жәрдемақы ай сайын келесі мөлшерде төленеді:
- "Күміс алқа" алқасымен наградталған аналарға – 6,40 АЕК немесе 25 165 теңге;
- "Алтын алқа" алқасымен наградталған немесе бұрын "Батыр Ана" атағын алған, І және ІІ дәрежелі "Ана даңқы" ордендерімен наградталған аналарға – 7,40 АЕК немесе 29 097 теңге.
Бұған дейін елімізде бала күтіміне байланысты төленетін жәрдемақы мөлшері қандай екенін жазғанбыз.