#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Қоғам

Көпбалалы отбасыларға жәрдемақы мен төлемдер: қазақстандықтар қандай жағдайда әр балаға 15 728 теңгеден ала ал

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2025 10:11 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстанның Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (ЕХӘҚМ) бүгін, 2025 жылғы 20 тамызда, көпбалалы отбасылар мен наградталған аналар алатын жәрдемақылар жөнінде жаңартылған деректерді ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Таратылған ақпаратқа сүйенсек, 2025 жылдың басынан бастап көпбалалы отбасыларға және наградталған аналарға берілетін мемлекеттік жәрдемақылармен жалпы сомасы 354,5 млрд теңге мөлшерінде орта есеппен 856,2 мың отбасы, оның ішінде:

  • көпбалалы отбасыларға берілетін жәрдемақымен – 308,9 млрд теңге сомасына 613,4 мың отбасы;
  • наградталған аналарға берілетін жәрдемақымен – 45,6 млрд теңге сомасына 242,8 мың адам.

2025 жылдың шілде айында жоғарыда аталған жәрдемақылармен жалпы сомасы 49,7 млрд теңге мөлшерінде 846,1 мың отбасы, оның ішінде:

  • көпбалалы отбасыларға берілетін жәрдемақымен 43,1 млрд теңге сомасына 601,2 мың отбасы;
  • наградталған анаға берілетін жәрдемақымен 6,6 млрд теңге сомасына 244,9 мың адам қамтылды.

Көпбалалы отбасыға берілетін мемлекеттік жәрдемақыға 4 және одан да көп бірге тұратын кәмелетке толмаған немесе 23 жасқа дейінгі күндізгі бөлімде оқитын студент балалары бар отбасылар табысына қарамастан үміткер бола алады.

Төлем мөлшері бала санына қарай есептеліп төленеді және 2025 жылы:

  • 4 баласы бар отбасыларға – 16,03 АЕК немесе 63 030 теңге;
  • 5 балаға – 20,04 АЕК немесе 78 798 теңге;
  • 6 балаға – 24,05 АЕК немесе 94 565 теңге;
  • 7 балаға – 28,06 АЕК немесе 110 332 теңге;
  • 8 және одан да көп баласы бар отбасыларға – әр балаға 4 АЕК немесе15 728 теңге мөлшерін құрайды.

Наградталған анаға берілетін жәрдемақы "Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен наградталған немесе бұрын "Батыр ана" атағын алған, І және ІІ дәрежелі "Ана даңқы" ордендерімен наградталған аналарға тағайындалады.

Наградталған анаға берілетін жәрдемақы ай сайын келесі мөлшерде төленеді:

  • "Күміс алқа" алқасымен наградталған аналарға – 6,40 АЕК немесе 25 165 теңге;
  • "Алтын алқа" алқасымен наградталған немесе бұрын "Батыр Ана" атағын алған, І және ІІ дәрежелі "Ана даңқы" ордендерімен наградталған аналарға – 7,40 АЕК немесе 29 097 теңге.

Бұған дейін елімізде бала күтіміне байланысты төленетін жәрдемақы мөлшері қандай екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Талғарда Хасан Қасымбаевқа қатысты сот ісі басталды
Қоғам
15:32, Бүгін
Талғарда Хасан Қасымбаевқа қатысты сот ісі басталды
Абай облысындағы қайғылы оқиға: зардап шеккен екі бала арнайы бортпен Астанаға жеткізілді
Қоғам
14:58, Бүгін
Абай облысындағы қайғылы оқиға: зардап шеккен екі бала арнайы бортпен Астанаға жеткізілді
Астана әуежайындағы жөндеу жұмыстарына байланысты авиакомпаниялар рейстерге өзгерістер енгізуде
Қоғам
14:40, Бүгін
Астана әуежайындағы жөндеу жұмыстарына байланысты авиакомпаниялар рейстерге өзгерістер енгізуде
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: