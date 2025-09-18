#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
541.01
640.34
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
541.01
640.34
6.52
Қоғам

Қазақстандағы көпбалалы отбасыларға берілетін жәрдемақы: Еңбек министрлігі мөлшері мен шарттарын атады

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2025 10:11 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда 2025 жылдың басынан бері көпбалалы отбасылар мен марапатталған аналарға 404 млрд теңгеден астам жәрдемақы төленді. Оның мөлшері мен шарттары туралы бүгін, 18 қыркүйекте ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде (ЕХӘҚМ) хабарланды, деп жазады Zakon.kz.

Берілген мәліметке сәйкес, көпбалалы отбасыларға төленетін жәрдемақы бала санына қарай сараланған және биылғы жылы мынадай көлемде белгіленген:

  • 4 балаға – 16,03 АЕК немесе 63 030 теңге;
  • 5 балаға – 20,04 АЕК немесе 78 798 теңге;
  • 6 балаға – 24,05 АЕК немесе 94 565 теңге;
  • 7 балаға – 28,06 АЕК немесе 110 332 теңге;
  • 8 және одан да көп балаға – әр балаға 4 АЕК немесе 15 728 теңгеден.
"Көпбалалы отбасыларға жәрдемақыны 4 және одан көп кәмелетке толмаған баласы бар немесе 23 жасқа дейінгі күндізгі бөлімде оқитын студент балалары бар отбасылар, олардың табысына қарамастан, ала алады", – делінген ЕХӘҚМ баспасөз қызметінің хабарламасында.

Министрліктің ақпараты бойынша, марапатталған аналарға ай сайынғы жәрдемақы мынадай мөлшерде белгіленген:

  • "Күміс алқа" иегерлеріне – 6,40 АЕК немесе 25 165 теңге;
  • "Алтын алқа" иегерлеріне, бұрын "Батыр ана" атағын алғандарға, сондай-ақ "Ана даңқы" орденінің I және II дәрежелерімен марапатталғандарға – 7,4 АЕК немесе 29 097 теңге.
"Марапатталған аналарға жәрдемақы "Алтын алқа", "Күміс алқа" иегерлеріне, сондай-ақ "Батыр ана" атағын алған немесе "Ана даңқы" орденінің I және II дәрежелерімен марапатталған аналарға тағайындалады", – делінген ЕХӘҚМ хабарламасында.

Ведомствоның мәліметінше, жыл басынан бері мемлекеттік жәрдемақылармен орта есеппен 855 мың адам қамтылды. Оның ішінде:

  • көпбалалы отбасылар – 612 мың, жалпы сомасы 352,2 млрд теңге;
  • марапатталған аналар – 243 мың, жалпы сомасы 52,1 млрд теңге.
  • Ал тамыз айында аталған жәрдемақыларды жалпы саны 846,8 мың адам алды. Оның ішінде:
  • көпбалалы отбасылар – 602,3 мың, жалпы сомасы 43,3 млрд теңге;
  • марапатталған аналар – 244,5 мың, жалпы сомасы 6,5 млрд теңге.
"2025 жылғы 1 қаңтардан бастап бала тәрбиелеп отырған отбасыларға арналған барлық мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар 6,5%-ға ұлғайтылды", – деп атап өтті ЕХӘҚМ баспасөз қызметі.

Еске сала кетейік, 2025 жылғы 17 қыркүйекте Қазақстанның Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бала тууға және бала күтіміне байланысты жәрдемақылардың мөлшерін атаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Көпбалалы отбасыларға жәрдемақы мен төлемдер: қазақстандықтар қандай жағдайда әр балаға 15 728 теңгеден ала ал
10:11, 20 тамыз 2025
Көпбалалы отбасыларға жәрдемақы мен төлемдер: қазақстандықтар қандай жағдайда әр балаға 15 728 теңгеден ала ал
Қазақстандағы көп балалы отбасыларға төленетін төлемдер: ағымдағы сандар жарияланды
10:09, 18 шілде 2025
Қазақстандағы көп балалы отбасыларға төленетін төлемдер: ағымдағы сандар жарияланды
Еңбекмин "көпбалалы отбасылар жәрдемақыдан қағылуы мүмкін" деген ақпаратқа қатысты түсініктеме берді
20:58, 16 шілде 2025
Еңбекмин "көпбалалы отбасылар жәрдемақыдан қағылуы мүмкін" деген ақпаратқа қатысты түсініктеме берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: