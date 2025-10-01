#Қазақстан
Қаржы

Қазақстанда бір ай ішінде қандай азық-түлік түрлерінің бағасы арзандады

Азық-түлік, инфляция, қыркүйек, статистика, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2025 19:43 Сурет: freepik
Тамыз айымен салыстырғанда қыркүйекте азық-түлік тауарларының ішінде пияз 15,6%, картоп 10,3%, қызылша 9,5%, қырыққабат 9,3%, сәбіз 9%, жүзім 6,6%, қызанақ 5,9%, лимон 5,3%, алма 4,8%-ға арзандады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сондай-ақ ҚР Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, соңғы бір айда мына тауарлар мен қызметтер құны арзандаған:

  • әуе жолаушылар көлігі қызметтері 4,2%, шипажайлар 1% арзандады.
  • жылдық мәнде күріш 8,2%, өрік 3,5%, жержаңғақ 2,2% арзандады
  • азық-түлікке жатпайтын тауарлардың ішінде еденге қоятын кір кептіргіш 35,8%, тоңазытқыш 21,2% арзандады.

Дегенмен ҚР Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, бағаның қымбаттауы ас содасына (2,8%), кофе (2,6%), апельсин (2,5%), жарма өнімдері (1,5%), консервіленген жемістер (1,2%), дайын дәмдеуіштер мен тұздықтарға (1,1%) қатысты орын алды.

"Азық-түлік емес тауарлар арасында биылғы қыркүйекте фотоаппарат бағасы 0,7% төмендесе, керісінше неке сақинасы 4,3%, қол сағаты 2%, цемент 1,4% қымбаттады. Киім-кешек пен аяқ киімге, тұрмыстық құралдарға, жуу және тазалау құралдарына баға деңгейі 1,1%, жеке пайдалануға арналған тауарларға 0,9%-ға өсті", делінген хабарламада.

Қоғамдық тамақтандыру қызметтері – 0,9%, шаштараз қызметтері – 0,7%, спорт залдар қызметі 0,3% өскен. Кепкен жемістер мен жаңғақтар 2,3% қымбаттады. Ас үй құралдары, электродрель бағасының деңгейі 6,4%, электр шамы да 4,8%-ға өсті.

"2024 жылдың қыркүйегімен салыстырғанда аяқ киім жөндеу бойынша қызметтердің бағасы 9,4%-ға, тұрғын үй-жайларды күтіп ұстау және жөндеу бойынша қызметтердің бағасы 6,9%-ға өсті. Бассейн қызметтері 10,3%-ға, тренажер залдары 9,5%-ға қымбаттады. Жалпы, 2025 жылғы қыркүйекте айлық инфляция деңгейі 1,1% құрады". ҚР Ұлттық статистика бюросы

2025 жылғы қаңтардан бастап тұтыну бағаларының индексін есептегенде азық–түлік тауарларының үлесі – 40,0%, азық-түлік емес тауарлар – 30,3%, ақылы қызметтер 29,7% құрағаны да нақтыланады.

Бұған дейін қазан айында қандай салықтар мен төлемдерді төлеу қажеттігін жазғанбыз.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
