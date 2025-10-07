#Қазақстан
Қаржы

Алтынның құны тарихи көрсеткіштерге жетті

07.10.2025 09:55
2025 жылдың желтоқсанында Comex биржасында (Нью-Йорк тауар биржасының бөлімшесі) жеткізілген алтын фьючерстерінің құны троя унциясы үшін 3 980 доллардан (шамамен 31 г) асып, тарихи максимумды жаңартты, деп хабарлайды Zakon.kz.

ТАСС хабарлағандай, қазақстандық уақыт бойынша 6 қазанда сағат 19:36-дағы деректерге сәйкес, қымбат металдың бағасы бір унция үшін 3 980,2 долларға (+1,74%) жетіп, тарихи максимумды жаңартты.

19:46-дағы жағдай бойынша алтынның құны өсуді тездетіп, троя унциясы үшін 3 982 доллар (+1,79%) деңгейінде саудаланды.

Сонымен бірге, 2025 жылдың желтоқсанында Comex биржасында жеткізіліммен күміс фьючерстер 48,58 доллар деңгейінде болды (+0.32%). Түннің басында алтынның құны троя унциясы үшін 3 950 доллардан асатын тарихи максимумды жаңартты.

Бұған дейін Қазақстан мен ОПЕК+ өндірісті біртіндеп қайта арттыруда екенін жазғанбыз.


