Алтынның бағасы бір унция үшін 4300 доллардан асты

2025 жылғы 16 қазанда алтынның құны троя унциясы үшін 4,3 мың доллардан асып, тарихи максимумды жаңартты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Comex биржасының мәліметтері бойынша, алтын бағасы қатарынан бірнеше күн бойы рекорд жаңартып келеді. Сарапшылардың пікірінше, бұл бірден бірнеше факторларға байланысты, атап айтқанда:
- АҚШ пен Қытай арасындағы сауда күресінің күшеюі,
- ФРЖ мөлшерінің төмендеуін күту,
- АҚШ үкіметінің құлдырауы.
"Алтынның биржалық бағасы тарихта алғаш рет бір унция үшін 4300 доллардан жоғары көтерілді. Желтоқсан айында Нью-Йорк тауар биржасында (COMEX) бағалы металға арналған фьючерстер бейсенбі, 16 қазандағы сауда-саттықта 2,47%-ға қымбаттап, бір унция үшін 4305,5 доллар белгісіне жетті", – делінген ақпаратта.
Сауда-саттық нәтижелеріне сәйкес, күміс бағасы да тарихи максимумды жаңартты. Бұл металға арналған Желтоқсан фьючерстері 4,34%-ға қымбаттап, бір унция үшін 53,615 долларға жетті.
