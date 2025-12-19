#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
513.55
602.09
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
513.55
602.09
6.42
Қаржы

Алтынның құны кезекті мәрте көтерілді

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.12.2025 10:07 Фото: pexels
2026 жылдың ақпанында Comex биржасында (Нью-Йорк тауар биржасының бөлімшесі) жеткізілетін алтын фьючерстерінің құны тарихи максимумды жаңартты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Нарық деректеріне көз жүгіртсек, алтын қазір троя унциясы үшін 4 400 доллардан асты.

Қазақстан уақыы бойынша 21:13-те, қымбат металдың бағасы 0,92%-ға өсіп, троя унциясы үшін 4 401,9 долларды құрады.

21:18-ге қарай алтынның құны бір унция үшін 4 407,5 долларға дейін көтерілді (+1,05%).

Бұған дейін ақшыл-күміс металдар бағасы соңғы 17 жылда алғаш рет күрт көтерілгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алтынның құны тарихи көрсеткіштерге жетті
09:55, 07 қазан 2025
Алтынның құны тарихи көрсеткіштерге жетті
Алтынның құны тағы көтерілді
10:53, 12 желтоқсан 2025
Алтынның құны тағы көтерілді
Алтын бағасы тағы да күтпеген жерден өзгерді
11:06, 15 қазан 2025
Алтын бағасы тағы да күтпеген жерден өзгерді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: