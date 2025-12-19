Алтынның құны кезекті мәрте көтерілді
Фото: pexels
2026 жылдың ақпанында Comex биржасында (Нью-Йорк тауар биржасының бөлімшесі) жеткізілетін алтын фьючерстерінің құны тарихи максимумды жаңартты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Нарық деректеріне көз жүгіртсек, алтын қазір троя унциясы үшін 4 400 доллардан асты.
Қазақстан уақыы бойынша 21:13-те, қымбат металдың бағасы 0,92%-ға өсіп, троя унциясы үшін 4 401,9 долларды құрады.
21:18-ге қарай алтынның құны бір унция үшін 4 407,5 долларға дейін көтерілді (+1,05%).
Бұған дейін ақшыл-күміс металдар бағасы соңғы 17 жылда алғаш рет күрт көтерілгенін жазғанбыз.
