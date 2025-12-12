#Халық заңгері
Қаржы

Алтынның құны тағы көтерілді

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.12.2025 10:53 Фото: pexels
2026 жылдың ақпанында Comex биржасында (Нью-Йорк тауар биржасының бөлімшесі) жеткізіліммен алтын фьючерстерінің құны 2025 жылдың 21 қазанынан бастап алғаш рет троя унциясы үшін 4 300 доллардан жоғары көтерілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда алаңында жаңа деректер пайда болды.

Астана уақыты бойынша 21:47-де, қымбат металдың бағасы 1,79%-ға өсіп, троя унциясы үшін 4 300,4 долларды құрады.

21:52-ге қарай алтынның құны бір унция үшін 4 309,4 долларға дейін өсті (+2%).

Бұған дейін 2026 жылдан бастап мобильді аударымдарда не өзгеретіндігін жазғанбыз.

