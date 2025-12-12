Алтынның құны тағы көтерілді
2026 жылдың ақпанында Comex биржасында (Нью-Йорк тауар биржасының бөлімшесі) жеткізіліммен алтын фьючерстерінің құны 2025 жылдың 21 қазанынан бастап алғаш рет троя унциясы үшін 4 300 доллардан жоғары көтерілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда алаңында жаңа деректер пайда болды.
Астана уақыты бойынша 21:47-де, қымбат металдың бағасы 1,79%-ға өсіп, троя унциясы үшін 4 300,4 долларды құрады.
21:52-ге қарай алтынның құны бір унция үшін 4 309,4 долларға дейін өсті (+2%).
