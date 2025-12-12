Мобильді аударымдар: 2026 жылдан не өзгереді
Фото: Zakon.kz
Қазақстанда 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап мобильді аударымдарды бақылаудың жаңа талабы енгізіледі. Мемлекеттік кірістер комитеті қандай өзгерістер болатынын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұған дейін тек аударымдар саны ескерілетін — қатарынан 3 ай ішінде әртүрлі адамдардан 100 және одан көп аударым.
Енді тағы бір шарт қосылады:
- осы 3 айдағы жалпы түсім көлемі 12 ең төменгі жалақыдан асуы керек (1 020 000 теңге).
- Қай кезде кәсіпкерлік қызметтің белгісі туындайды
Егер сіздің жеке аккаунтыңызға (бизнеске арналмаған):
- 3 ай қатарынан 100 әртүрлі адамнан ақша түссе
- және жалпы сомасы 12 ЕТЖ-дан асып кетсе
Онда мұндай операциялар кәсіпкерлік табыстың белгісі бар деп есептеледі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript