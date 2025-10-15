Алтын бағасы тағы да күтпеген жерден өзгерді
Фото: pexels
2025 жылдың желтоқсан айында жеткізілетін алтын фьючерстерінің бағасы Нью-Йорктің тауар биржасына қарасты Comex алаңында тарихи максимумды жаңартты – бір трой унциясы 4 182 доллар болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Биржа мәліметіне сәйкес: Қазақстан уақытымен 04:06-де алтынның бағасы 1,97% өсіп, 4 150 доллар болды. Ал, 04:59-да бағаның өсуі сәл баяулап, 4 146,5 доллар көрсетті (+1,88%).
Тағы бір дерек бойынша, 04:06-да баға 4 138,1 доллар деңгейінде болған (+1,68%).
Ал, 09:22-дегі жағдай бойынша, алтын 4 176 доллар деңгейінде саудалануда.
Бұған дейін 11 қазанда Трамптың мәлімдемесінен соң криптовалюталардың бағалары төменге құлдырай жөнелгенін жазғанбыз.
