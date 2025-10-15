#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қаржы

Алтын бағасы тағы да күтпеген жерден өзгерді

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2025 11:06 Фото: pexels
2025 жылдың желтоқсан айында жеткізілетін алтын фьючерстерінің бағасы Нью-Йорктің тауар биржасына қарасты Comex алаңында тарихи максимумды жаңартты – бір трой унциясы 4 182 доллар болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Биржа мәліметіне сәйкес: Қазақстан уақытымен 04:06-де алтынның бағасы 1,97% өсіп, 4 150 доллар болды. Ал, 04:59-да бағаның өсуі сәл баяулап, 4 146,5 доллар көрсетті (+1,88%).

Тағы бір дерек бойынша, 04:06-да баға 4 138,1 доллар деңгейінде болған (+1,68%).

Ал, 09:22-дегі жағдай бойынша, алтын 4 176 доллар деңгейінде саудалануда.

Бұған дейін 11 қазанда Трамптың мәлімдемесінен соң криптовалюталардың бағалары төменге құлдырай жөнелгенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
