Қаржы

Алтынның бағасы тағы да рекорд жаңартты

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.12.2025 10:08 Фото: pexels
2026 жылдың ақпанында Comex биржасында (Нью-Йорк тауар биржасының бөлімшесі) жеткізілетін алтын фьючерстерінің құны тарихи рекордты жаңартты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Нарық деректеріне сүйенсек, баға 24 желтоқсанда троя унциясы үшін 4 550 доллардан жоғары көтерілді.

Қазақстан уақыты бойынша 06:23-те қымбат металдың бағасы троя унциясы үшін 4 553,4 долларды (+1,88%) құрады.

07:15-тегі жағдай бойынша алтынның құны өсуді бәсеңдетіп, троя унциясы үшін 4540 доллар деңгейінде болды (+1,58%).

Сонымен қатар, 2026 жылдың наурыз айында Comex биржасында жеткізілетін күміс фьючерстерінің құны троя унциясы үшін 72,325 долларға (+5,48%) дейін өсті.

Бұған дейін 23 желтоқсандағы саудада доллар бірден бес теңгеге арзандағанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
