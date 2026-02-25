#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Әлем

Алтын бағасы қаңтар айының соңынан бері алғаш рет өзгерді.

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.02.2026 09:23 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Zakon.kz мәліметінше, сәуір айындағы алтынға арналған мерзімдік келісімшарттың құны Comex биржасында (Нью-Йорк тауар биржасы бөлімшесі) бір трой унциясы үшін 5 200 доллардан асты.

Сауда алаңының дерегіне сәйкес, мұндай көрсеткіш соңғы рет 2026 жылғы 30 қаңтарда тіркелген.

24 ақпанда Қазақстан уақытымен сағат 04:00-дегі мәлімет бойынша, қымбат металдың бағасы 1,33 пайызға өсіп, бір трой унциясы 5 251,06 долларды құрады.

Ал сағат 06:30-да алтын бағасының өсу қарқыны баяулап, бір унциясының құны 5 186,12 долларға дейін төмендеді.

Бұған дейін 2026 жылы ақшаны қай валютада сақтау тиімді екені белгілі болған еді. Сондай-ақ жуырда экономист теңге бағамының құлдырауына не себеп болуы мүмкін екенін түсіндірген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алтын бағасы қарқынды өсіп жатыр
09:11, 23 желтоқсан 2025
Алтын бағасы қарқынды өсіп жатыр
Нью-Йорк биржасында алтын құны күрт төмендеді
10:07, 13 ақпан 2026
Нью-Йорк биржасында алтын құны күрт төмендеді
Алтынның құны тарихи көрсеткіштерге жетті
09:55, 07 қазан 2025
Алтынның құны тарихи көрсеткіштерге жетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
В Шымкенте хотят потратить почти два миллиарда тенге на футбол после приватизации "Ордабасы"
09:24, Бүгін
В Шымкенте хотят потратить почти два миллиарда тенге на футбол после приватизации "Ордабасы"
Глава Минспорта разъяснил, почему государство раскрыло зарплату Шайдорова
08:54, Бүгін
Глава Минспорта разъяснил, почему государство раскрыло зарплату Шайдорова
"Кайрат" избавился от молодых футболистов
08:27, Бүгін
"Кайрат" избавился от молодых футболистов
"Чтобы помнил меня": Пакьяо намерен нанести Мейвезеру первое поражение в карьере
07:47, Бүгін
"Чтобы помнил меня": Пакьяо намерен нанести Мейвезеру первое поражение в карьере
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: