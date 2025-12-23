Алтын бағасы қарқынды өсіп жатыр
2026 жылғы ақпанда жеткізілетін алтын фьючерсінің Comex биржасындағы (Нью-Йорк тауар биржасының бөлімшесі) бағасы тарихи ең жоғары деңгейге жетіп, бір трой унциясы 4 450 доллардан асты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда алаңының деректеріне сәйкес, Қазақстан уақытымен сағат 11:55-те қымбат металдың бағасы 1,46%-ға өсіп, бір трой унциясы 4 451,3 долларды құрады.
Ал 11:59-да алтын бағасының өсу қарқыны үдеп, бір унциясы 4 451,6 долларға жетті (+1,47%).
2025 жылдың басынан бері алтын фьючерсінің бағасы 62,82%-ға, ал күміс фьючерсінің құны екі еседен астам, яғни 137,27%-ға өскен.
Бұған дейін Өскемен қаласында зергерлік дүкенде болған оқиға хабарланған еді: әшекей бұйыммен келген сатып алушы сатушыны алдап, "тегін" алтын сақина алып кеткен.
