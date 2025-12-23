#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Қоғам

Алтын бағасы қарқынды өсіп жатыр

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.12.2025 09:11 Фото: пресс-служба Национального банка РК
2026 жылғы ақпанда жеткізілетін алтын фьючерсінің Comex биржасындағы (Нью-Йорк тауар биржасының бөлімшесі) бағасы тарихи ең жоғары деңгейге жетіп, бір трой унциясы 4 450 доллардан асты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда алаңының деректеріне сәйкес, Қазақстан уақытымен сағат 11:55-те қымбат металдың бағасы 1,46%-ға өсіп, бір трой унциясы 4 451,3 долларды құрады.

Ал 11:59-да алтын бағасының өсу қарқыны үдеп, бір унциясы 4 451,6 долларға жетті (+1,47%).

2025 жылдың басынан бері алтын фьючерсінің бағасы 62,82%-ға, ал күміс фьючерсінің құны екі еседен астам, яғни 137,27%-ға өскен.

Бұған дейін Өскемен қаласында зергерлік дүкенде болған оқиға хабарланған еді: әшекей бұйыммен келген сатып алушы сатушыны алдап, "тегін" алтын сақина алып кеткен.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда сұйытылған газдың көтерме бағасы сақталды
09:35, Бүгін
Қазақстанда сұйытылған газдың көтерме бағасы сақталды
Алтын бағасы тағы да күтпеген жерден өзгерді
11:06, 15 қазан 2025
Алтын бағасы тағы да күтпеген жерден өзгерді
Алтынның құны тағы көтерілді
10:53, 12 желтоқсан 2025
Алтынның құны тағы көтерілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: