Қаржы

Нью-Йорк биржасында алтын құны күрт төмендеді

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 10:07 Фото: unsplash
Comex сауда алаңында (Нью-Йорк тауар биржасы) алтын фьючерстерінің бағасы төмендеп, трой унциясы үшін 5 000 доллар межесінен түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан уақытымен сағат 22:05-тегі жағдай бойынша, активтің құны 4 973 долларды құрады.

Ал сағат 20:00-де баға 5 083 доллар деңгейінде болған. Одан кейін 30 минут ішінде көрсеткіш күрт төмендеп, 4 910 долларға дейін түскен. Сағат 21:05-те алтын бағасы 4 968 долларға жетті.

Айта кетейік, алтынның бір трой унциясы 5 000 доллардан жоғары деңгейде 9 ақпаннан бері сақталып тұрған еді. Бағалы металл өткен жылдың желтоқсан айынан бастап қымбаттай бастаған.

Бұған дейін доллар бағамы өсуі мүмкін екенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
