#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Қаржы

23 желтоқсандағы саудада доллар бірден бес теңгеге арзандады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.12.2025 15:45 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 23 желтоқсанда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 510,18 теңгені құрап, тағы 4,98 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы 6,49 теңгеге дейін өсті.

Қытай юанінің бағамы таңғы саудада 72,72 теңге болды (–0,62).

Айырбастау пункттерінде доллар 511,2–513,5 теңгеден, еуро 599,9–604,9 теңгеден, ал рубль 6,41–6,54 теңгеден сатып алынып, сатылуда.

23 желтоқсанда әлемдік мұнай бағасы да төмендеді.

Атап айтқанда, Brent маркалы мұнайдың ақпан айындағы фьючерстері алдыңғы сауда жабылуымен салыстырғанда 0,95%-ға арзандап, баррелі 61,48 долларды құрады.

WTI маркалы мұнайдың ақпан айындағы фьючерстері 0,17%-ға төмендеп, баррелі 57,91 доллар болды.

Ал таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 515,02 теңге, еуроны – 604,22 теңге, рубльді – 6,5 теңге деңгейінде белгілеген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Денсаулық сақтау министрлігі "Kinder" өнімдері жайлы тараған ақпаратқа түсініктеме берді
16:02, Бүгін
Денсаулық сақтау министрлігі "Kinder" өнімдері жайлы тараған ақпаратқа түсініктеме берді
22 желтоқсандағы саудада доллар арзандады
15:43, 22 желтоқсан 2025
22 желтоқсандағы саудада доллар арзандады
2 желтоқсандағы саудада доллар құны шамамен бес теңгеге төмендеді
16:11, 02 желтоқсан 2025
2 желтоқсандағы саудада доллар құны шамамен бес теңгеге төмендеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: