Қоғам

2 желтоқсандағы саудада доллар құны шамамен бес теңгеге төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.12.2025 16:11 Фото: freepik
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 2 желтоқсанда сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күнделікті сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа салмақты бағамы 508,2 теңгені құрап, 4,8 теңгеге төмендеді.

Ресей рублі 6,55 теңгеге (-0,04) дейін арзандады.

Қытай юанінің таңертеңгі саудадағы бағамы 72,07 теңге (-0,68) болды.

Валюталық айырбастау пункттерінде доллар 508,1-510,7 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда; евро – 588,9-594,7 теңге; рубль – 6,47-6,59 теңге.

Әлемдік мұнай бағалары 2 желтоқсандағы саудада өсті.

Brent маркалы мұнайға арналған фьючерстер баррель үшін 63,2 доллар деңгейінде тұрақты болса, американдық WTI қоспасы бойынша келісімшарттар 0,13% өскен, баррель үшін 59,4 доллар болды.

Таңертең Ұлттық банк доллардың бағамын 513,45 теңге, еуро – 596,99 теңге, рубль – 6,59 теңге деңгейінде бекітті.

