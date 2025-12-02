2 желтоқсандағы саудада доллар құны шамамен бес теңгеге төмендеді
Фото: freepik
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 2 желтоқсанда сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күнделікті сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа салмақты бағамы 508,2 теңгені құрап, 4,8 теңгеге төмендеді.
Ресей рублі 6,55 теңгеге (-0,04) дейін арзандады.
Қытай юанінің таңертеңгі саудадағы бағамы 72,07 теңге (-0,68) болды.
Валюталық айырбастау пункттерінде доллар 508,1-510,7 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда; евро – 588,9-594,7 теңге; рубль – 6,47-6,59 теңге.
Әлемдік мұнай бағалары 2 желтоқсандағы саудада өсті.
Brent маркалы мұнайға арналған фьючерстер баррель үшін 63,2 доллар деңгейінде тұрақты болса, американдық WTI қоспасы бойынша келісімшарттар 0,13% өскен, баррель үшін 59,4 доллар болды.
Таңертең Ұлттық банк доллардың бағамын 513,45 теңге, еуро – 596,99 теңге, рубль – 6,59 теңге деңгейінде бекітті.
