Қаржы

22 желтоқсандағы саудада доллар арзандады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.12.2025 15:43 Фото: freepik
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 22 желтоқсанда сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 515,02 теңгені құрап, 2,55 теңгеге төмендеді.

Ал ресейлік рубльдің бағамы керісінше өсіп, 6,50 теңгеге жетті (+0,11).

Қытай юанінің бағамы таңертеңгі саудада 73,35 теңгені құрады (-0,25).

Айырбастау пункттерінде долларды 515,7–517,7 теңге аралығында сатып алып, сатып жатыр, еуро – 601,8–606,3 теңге, рубль – 6,39–6,51 теңге шамасында.

22 желтоқсанда әлемдік мұнай бағасы да өсім көрсетті.

Атап айтқанда, Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелінің құны 0,69 долларға қымбаттап, 61,16 долларды құрады.

Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнай 0,67 АҚШ долларына қымбаттап, бір баррелі 57,19 долларға жетті.

Ал таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 517,66 теңге, еуроны – 606,49 теңге, рубльді – 6,44 теңге деңгейінде белгіледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
