Қаржы

Трамптың мәлімдемесінен соң криптовалюталардың бағалары төменге құлдырай жөнелді

Криптовалюта, Дональд Трамп, баға, құлдырау, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.10.2025 16:57 Сурет: unsplash
2025 жылдың 11 қазанында Bitcoin және басқа да танымал криптовалюталар бірталай құнын жоғалтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
  • Бір апта бұрын тарихи рекорд жаңартқан Bitcoin (125 245,57 долларға дейін өсті) тәулігіне 7,59% құнын жоғалтып, қазір 112 353,1 доллардан сатылуда.
  • Ethereum тәулігіне 11,91% бағасын жоғалтып, 3 826,8 долларға сатылуда.
  • Илон Масктың Dogecoin-ы тәулігіне ең көп (танымал) баға жоғалтқан криптовалюта болып табылады: - 22,98%, 0,193050 долларға сатылды.
  • BNB тәулігіне 11,04%-ға арзандап, бағасы 1 130,31 доллар төңірегінде тұрақтады.
  • Cardano 18,86% бағасын жоғалтты: 0,6643 доллар.
  • Тек Tether StableCoin стейкблойнында кішкене өсім байқалады: +0,07%, 1,0011 доллар.

Батыс БАҚ-тары криптовалюта бағасының бұлайша күрт төмендеуіне АҚШ президенті Дональд Трамптың Қытай тауарларына 130% баж салығын енгізу туралы сөздері түрткі болғанын айтуда.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
