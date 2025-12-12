#Халық заңгері
Қаржы

Доллар бағамы 12 желтоқсандағы саудада қайтадан 520 теңгеден асты

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.12.2025 15:43 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылдың 12 желтоқсанында сағат 15:30-дағы валюта сауда-саттығы аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа алынған бағамы 522,38 теңгені құрап, тағы 2,16 теңгеге қымбаттады.

Ресей рублінің бағамы 6,53 теңгеге дейін төмендеді (-0,15).

Қытай юанінің бағамы таңертеңгі саудада 74,10 теңге болды (+0,44).

Валюта айырбастау орындарында доллар 522,7–524,8 теңге, еуро 606,9–617,1 теңге, рубль 6,49–6,61 теңге аралығында сатып алынып/сатылып жатыр.

12 желтоқсандағы халықаралық саудада мұнай бағасы өсім көрсетті.

Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнай баррелі 0,5 долларға қымбаттап, 61,78 доллар болды.

Нью-Йорктегі NYMEX алаңында Light маркалы мұнай 0,5 доллар өсіп, 58,1 доллар деңгейіне жетті.

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 520,02 теңге, еуроны – 608,79 теңге, рубльді – 6,57 теңге деп белгілеген еді.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
