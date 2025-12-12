Доллар бағамы 12 желтоқсандағы саудада қайтадан 520 теңгеден асты
Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа алынған бағамы 522,38 теңгені құрап, тағы 2,16 теңгеге қымбаттады.
Ресей рублінің бағамы 6,53 теңгеге дейін төмендеді (-0,15).
Қытай юанінің бағамы таңертеңгі саудада 74,10 теңге болды (+0,44).
Валюта айырбастау орындарында доллар 522,7–524,8 теңге, еуро 606,9–617,1 теңге, рубль 6,49–6,61 теңге аралығында сатып алынып/сатылып жатыр.
12 желтоқсандағы халықаралық саудада мұнай бағасы өсім көрсетті.
Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнай баррелі 0,5 долларға қымбаттап, 61,78 доллар болды.
Нью-Йорктегі NYMEX алаңында Light маркалы мұнай 0,5 доллар өсіп, 58,1 доллар деңгейіне жетті.
Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 520,02 теңге, еуроны – 608,79 теңге, рубльді – 6,57 теңге деп белгілеген еді.