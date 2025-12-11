#Халық заңгері
11 желтоқсандағы сауда-саттықта доллар бағамы тағы да өсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.12.2025 15:55 Фото: freepik
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылдың 11 желтоқсанында 15:30-дағы күндізгі сауда қорытындысы бойынша шетел валюталарының бағамы анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесінде доллардың орташа бағамы 520,02 теңге болды.

Бұл алдыңғы көрсеткіштен 1,74 теңгеге жоғары.

Ресей рублі керісінше арзандап, 6,55 теңгеге дейін төмендеді (-0,15).

Қытай юанінің бағамы таңертеңгі саудада 73,66 теңгені құрады (+0,24).

Алматылық айырбастау пункттерінде:

  • Доллар 520,6–522,8 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда;
  • Еуро 606,8–612,1 теңге;
  • Рубль 6,48–6,61 теңге аралығында ұсынылуда.

Мұнай бағасы да төмендеуде

11 желтоқсанда әлемдік мұнай нарығында да құлдырау байқалады.

Brent маркалы мұнайдың ақпан фьючерстері 0,1% төмендеп, баррелі 62,15 доллар болды.

WTI қаңтар фьючерстері 0,07% арзандап, 58,42 доллар деңгейінде саудаланды.

Таңертең ҚР Ұлттық банкі бекіткен ресми бағамдар:

  • Доллар – 518,39 теңге,
  • Еуро – 603,09 теңге,
  • Рубль – 6,68 теңге.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
