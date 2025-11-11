11 қарашадағы сауда-саттық қорытындысы: доллар бағамы қайта өсті
2025 жылғы 11 қарашада сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа бағамы 525,28 теңге болып, 1,69 теңгеге өсті.
Ресей рублінің бағамы 6,46 теңгеге дейін төмендеді (-0,01), ал қытай юанының бағамы 73,62 теңге болды (-0,08).
Айырбастау пункттерінде долларды 526,2–528 теңгеден, еуроны 606,9–611,3 теңгеден, рубльді 6,39–6,50 теңге аралығында сатып алып, сатуда.
11 қарашадағы әлемдік нарықтағы саудада мұнай бағасы төмендеуде.
Атап айтқанда, Brent маркалы мұнайдың фьючерстері 0,2% төмендеп, барреліне 63,94 долларды құрады.
West Texas Intermediate (WTI) маркалы америкалық мұнай да 0,2%-ға арзандап, 59,99 доллар болды.
Таңертең Ұлттық банк ресми бағамды келесідей белгіледі:
- доллар – 523,58 теңге,
- еуро – 605,36 теңге,
- рубль – 6,45 теңге.
