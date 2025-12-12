13-14 желтоқсан күндеріне арналған валюта бағамы
Сурет: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 12 желтоқсанда сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша кешкі сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 522,24 теңге болды, бұл алдыңғы көрсеткіштен 2,02 теңгеге жоғары.
Еуроның орташа бағамы – 611,66 теңге (+2,4 теңге).
Ресей рублінің бағамы 6,55 теңгеге дейін төмендеді (-0,02 теңге).
Қытай юанінің таңғы саудадағы бағамы 74,10 теңге болды. (+0,44 теңге).
Валюта айырбастау пунктерінде:
- доллар 522,5ө524,6 теңгеден сатып алынады/сатылады;
- еуро 606-616,9 теңге;
- рубль 6,49-6,61 теңге аралығында.
Ұлттық банк 12 желтоқсан күні таңертең долларды 520,02 теңге, еуроны 608,79 теңге, рубльді 6,57 теңге деңгейінде белгілеген еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript