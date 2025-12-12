#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Қоғам

13-14 желтоқсан күндеріне арналған валюта бағамы

13-14 желтоқсан күндеріне арналған валюта бағамы, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.12.2025 17:22 Сурет: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 12 желтоқсанда сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша кешкі сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 522,24 теңге болды, бұл алдыңғы көрсеткіштен 2,02 теңгеге жоғары.

Еуроның орташа бағамы – 611,66 теңге (+2,4 теңге).

Ресей рублінің бағамы 6,55 теңгеге дейін төмендеді (-0,02 теңге).

Қытай юанінің таңғы саудадағы бағамы 74,10 теңге болды. (+0,44 теңге).

Валюта айырбастау пунктерінде:

  • доллар 522,5ө524,6 теңгеден сатып алынады/сатылады;
  • еуро 606-616,9 теңге;
  • рубль 6,49-6,61 теңге аралығында.

Ұлттық банк 12 желтоқсан күні таңертең долларды 520,02 теңге, еуроны 608,79 теңге, рубльді 6,57 теңге деңгейінде белгілеген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанда 13 желтоқсанда тұман түсіп, боран соғады
17:30, Бүгін
Қазақстанда 13 желтоқсанда тұман түсіп, боран соғады
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары: 13 және 14 қыркүйек
17:25, 12 қыркүйек 2025
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары: 13 және 14 қыркүйек
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 6 және 7 желтоқсан
17:45, 05 желтоқсан 2025
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 6 және 7 желтоқсан
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: