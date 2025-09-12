#Қазақстан
Қаржы

Демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары: 13 және 14 қыркүйек

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2025 17:25 Фото: freepik
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 12 қыркүйекте сағат 17:00-де шетел валютасы бойынша кешкі сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың салмақты орташа бағамы 540,84 теңге болып, 1,76 теңгеге өсті.

Еуроның салмақты орташа бағамы 633,62 теңге (+4,04).

Рубль бағамы 6,40 теңгеге дейін көтерілді (+0,09).

Қытай юанінің салмақты орташа бағамы таңғы саудада 75,97 теңге (+0,32) болды.

Валюта айырбастау пункттерінде доллар 538,7–541,3 теңгеден, еуро 633,5–637,5 теңгеден, рубль 6,35–6,47 теңгеден сатылып, сатып алынады.

12 қыркүйектің таңертеңі Ұлттық банк доллар бағамын 538,89 теңге, еуроны 629,53 теңге, рубльді 6,34 теңге деңгейінде белгіледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
