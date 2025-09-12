Демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары: 13 және 14 қыркүйек
Фото: freepik
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 12 қыркүйекте сағат 17:00-де шетел валютасы бойынша кешкі сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың салмақты орташа бағамы 540,84 теңге болып, 1,76 теңгеге өсті.
Еуроның салмақты орташа бағамы 633,62 теңге (+4,04).
Рубль бағамы 6,40 теңгеге дейін көтерілді (+0,09).
Қытай юанінің салмақты орташа бағамы таңғы саудада 75,97 теңге (+0,32) болды.
Валюта айырбастау пункттерінде доллар 538,7–541,3 теңгеден, еуро 633,5–637,5 теңгеден, рубль 6,35–6,47 теңгеден сатылып, сатып алынады.
12 қыркүйектің таңертеңі Ұлттық банк доллар бағамын 538,89 теңге, еуроны 629,53 теңге, рубльді 6,34 теңге деңгейінде белгіледі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript