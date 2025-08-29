Демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары: 29, 30 тамыз және 1 қыркүйек
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 29 тамызда сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша күндізгі сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
АҚШ долларының орташа бағамы 538,60 теңге болып, 0,83 теңгеге өсті.
Еуроның орташа бағамы – 628,62 теңге (+2,04).
Ресей рублі 6,70 теңгеге дейін көтерілді (+0,01).
Қытай юанінің орташа бағамы таңертеңгі саудада 75,53 теңге болды. (+0,32).
Валюта айырбастау пунктілерінде доллар 537,3-539,7 теңге аралығында сатып алынып/сатылып жатыр, еуро – 626,5-630,5 теңге, рубль – 6,59-6,71 теңге.
29 тамыз таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 537,76 теңге, еуро – 627,62 теңге, рубльді – 6,7 теңге деңгейінде бекітті.
