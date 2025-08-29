#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
538.54
628.31
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
538.54
628.31
6.7
Қоғам

Демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары: 29, 30 тамыз және 1 қыркүйек

Демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары: 29, 30 тамыз және 1 қыркүйек, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2025 17:31 Сурет: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 29 тамызда сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша күндізгі сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

АҚШ долларының орташа бағамы 538,60 теңге болып, 0,83 теңгеге өсті.

Еуроның орташа бағамы – 628,62 теңге (+2,04).

Ресей рублі 6,70 теңгеге дейін көтерілді (+0,01).

Қытай юанінің орташа бағамы таңертеңгі саудада 75,53 теңге болды. (+0,32).

Валюта айырбастау пунктілерінде доллар 537,3-539,7 теңге аралығында сатып алынып/сатылып жатыр, еуро – 626,5-630,5 теңге, рубль – 6,59-6,71 теңге.

29 тамыз таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 537,76 теңге, еуро – 627,62 теңге, рубльді – 6,7 теңге деңгейінде бекітті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматы әуежайында жолаушы өз-өзіне қол жұмсамақ болды: полиция мән-жайды айтты
Қоғам
20:33, Бүгін
Алматы әуежайында жолаушы өз-өзіне қол жұмсамақ болды: полиция мән-жайды айтты
Екі рейс жасаған: Қарағандыда заңсыз қоқыс төгу дерегі анықталды
Қоғам
20:27, Бүгін
Екі рейс жасаған: Қарағандыда заңсыз қоқыс төгу дерегі анықталды
Туризм және спорт вице-министрі қызметінен босатылды
Қоғам
20:06, Бүгін
Туризм және спорт вице-министрі қызметінен босатылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: