#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
499.65
582.89
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
499.65
582.89
6.47
Қоғам

Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 6 және 7 желтоқсан

Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 6 және 7 желтоқсан, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 17:45 Сурет: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 5 желтоқсанда сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша күндізгі сауда қорытындысы шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесінде доллардың орташа бағамы 4,01 теңге өсіп, 504,61 теңге болды.

Еуроның орташа бағамы – 587,93 теңге (+4,76).

Рубль бағамы төмендеп, 6,63 теңге болды (+0,12).

Қытай юані таңғы саудада 71,36 теңгеге бағаланды (+0,60).

Валюта айырбастау пункттерінде доллар 505,5-508,6 теңгеден сатып алынып/сатылып жатыр, еуро – 588,4-594,1 теңге аралығында, рубль – 6,5-6,63 теңге шамасында.

5 желтоқсан таңында Ұлттық банк доллар бағамын 499,65 теңге, еуроны 582,89 теңге, рубльді 6,47 теңге деңгейінде белгіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
6 желтоқсанда елдің басым бөлігінде қар мен жаңбыр жауады
18:25, Бүгін
6 желтоқсанда елдің басым бөлігінде қар мен жаңбыр жауады
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары: 5, 6 және 7 шілде
18:35, 04 шілде 2025
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары: 5, 6 және 7 шілде
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 4 және 5 қазан
18:29, 03 қазан 2025
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 4 және 5 қазан
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: