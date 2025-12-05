Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 6 және 7 желтоқсан
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 5 желтоқсанда сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша күндізгі сауда қорытындысы шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда нәтижесінде доллардың орташа бағамы 4,01 теңге өсіп, 504,61 теңге болды.
Еуроның орташа бағамы – 587,93 теңге (+4,76).
Рубль бағамы төмендеп, 6,63 теңге болды (+0,12).
Қытай юані таңғы саудада 71,36 теңгеге бағаланды (+0,60).
Валюта айырбастау пункттерінде доллар 505,5-508,6 теңгеден сатып алынып/сатылып жатыр, еуро – 588,4-594,1 теңге аралығында, рубль – 6,5-6,63 теңге шамасында.
5 желтоқсан таңында Ұлттық банк доллар бағамын 499,65 теңге, еуроны 582,89 теңге, рубльді 6,47 теңге деңгейінде белгіледі.
