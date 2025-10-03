#Қазақстан
Қоғам

Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 4 және 5 қазан

Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 4 және 5 қазан, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2025 18:29 Сурет: pexels
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 3 қазанда сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша кешкі сауда сессиясы аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 547,46 теңге болып, 0,47 теңге өсті.

Еуроның орташа бағамы – 642,14 теңге (-0,56).

Рубль бағамы 6,70 теңгеге дейін төмендеді (-0,05).

Қытайдағы мереке күндеріне байланысты юань бойынша сауда жүргізілген жоқ.

Валюта айырбастау орындарында доллар 547,5-549,9 теңге аралығында, еуро – 642-647 теңге аралығында, рубль – 6,57-6,69 теңге аралығында сатып алынып/сатылып жатыр.

3 қазан таңертеңгісінде Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 546,96 теңге, еуро – 642,73 теңге, рубль – 6,7 теңге деңгейінде бекіткен болатын.

Айдос Қали
