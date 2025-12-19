Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 20-21 желтоқсан
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 19 желтоқсанда сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша кешкі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша
- АҚШ долларының орташа бағамы 517,57 теңге болды, бұл көрсеткіш 3,45 теңгеге өсті.
- Еуроның орташа бағамы 606,65 теңгеге дейін көтерілді (+3,33 теңге).
- Ресей рублінің бағамы 6,42 теңгеге дейін төмендеді (-0,01).
- Қытай юанінің бағамы таңғы сауда кезінде 73,60 теңге болды (+0,65).
Айырбастау пункттерінде долларды 517,6-519,6 теңгеден сатып алып, сатып жатыр. Еуро 605-609,7 теңге аралығында, ал рубль 6,38-6,51 теңге аралығында саудаланып жатыр.
19 желтоқсан таңертең Ұлттық банк АҚШ долларының ресми бағамын 513,55 теңге, еуроны 602,09 теңге, рубльді 6,42 теңге деңгейінде белгіледі.
