Қаржы

Демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары: 20 және 21 қыркүйек

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2025 17:41 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 19 қыркүйек күні сағат 17:00-де Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша кешкі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесі бойынша доллардың сараланған орташа бағамы 541,34 теңге болып, 0,06 теңгеге өсті.

Еуро бағамы 636,98 теңгеге дейін төмендеді (-3,15 теңге).

Ресей рублі 6,49 теңгеге дейін төмендеді (-0,02 теңге).

Қытай юанінің таңғы саудадағы орташа бағамы 76,12 теңге болды (-0,08 теңге).

Валюта айырбастау пункттерінде долларды сатып алу – 541,7 теңге, сату – 543,8 теңге. Еуро – 636-641 теңге, Рубль – 6,41-6,53 теңге.

2025 жылғы 19 қыркүйек күні таңертең Ұлттық банк долларды ресми түрде 541,34 теңгеге, еуроны – 640,73 теңгеге және рубльді – 6,53 теңге бағалады.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
