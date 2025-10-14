#Қазақстан
Қаржы

Алтын бағасы жаңа тарихи рекорд орнатты

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2025 14:24 Фото: pexels
2025 жылғы 13 қазанда әлемдік нарықтарда алтын бағасы рекордтық деңгейге жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алтын бағасы жаңа тарихи максимумға көтерілді. Нью-Йорктағы Comex биржасында желтоқсан айына арналған фьючерстердің бағасы сауда тарихында алғаш рет бір троя унциясы үшін 4100 АҚШ долларынан асты. Мұндай деректерді Investing порталы келтірді.

Сарапшылардың пікірінше, АҚШ пен Қытай арасындағы сауда қатынастарында қайта ушыға бастаған жағдай алтынды "қауіпсіз актив" ретінде тартымды ете түсті. Сонымен қатар күміс бағасы да айтарлықтай өсті.

Алтын бағасы АҚШ президенті Дональд Трамп Қытайдан келетін экспортқа 100 пайыздық баж салығын енгізетінін мәлімдегеннен кейін қайта өсе бастады. Инвесторлар АҚШ пен Қытай арасындағы сауда соғысы қайта басталуы мүмкін деп қауіптенуде.

Дәстүрлі түрде алтын тұрақсыздық кезеңінде капиталды сақтап қалудың тиімді құралы ретінде қарастырылады. 2025 жылы ол ең табысты активтердің біріне айналды.

Бұған дейін Қазақстан Ұлттық банкі жаңа монеталарды айналымға шығаратындығын жазған болатынбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
