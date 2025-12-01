Қазақстанда депозит мөлшерлемелері тарихи максимумға жетті
Нарықты бақылау көрсеткендей, қысқы кезеңнің басталуымен депозиттердің тиімді жылдық мөлшерлемесі (ГЭСВ) 20%-ға дейін көтерілді – бұл көрсеткіш 1996 жылғы желтоқсаннан бері ең жоғары көрсеткіш болып отыр. Қаржы секторы Ұлттық банк базалық ставкасының жоғарылауына жауап ретінде жеке және корпоративтік клиенттерге депозит мөлшерлемесін арттырды.
20% мөлшерлеме бірнеше банкте ұсынылғанымен, ол тек қатаң шектеулермен қолжетімді:
- мерзімі қысқа (3–6 ай);
- қаражатты алу немесе толықтыруға толық тыйым (бір банк қоспа жасауға рұқсат береді);
- салым көлемі – 5 мыңнан 10 млн теңгеге дейін.
Басқа банктерде (1 желтоқсанға дейін тағы 6 банк ставкасын көтерді) бәсеке 18–19,5% деңгейінде жүріп жатыр. Банктер қысқа мерзімде халықтың қаржысын ұстап қалу үшін тарифтік желілерін жиі қайта қарауда.
Ескерту: қаржыландырудың қымбаттауы тенденциясы күз ортасынан байқала бастады. Ұлттық банк статистикасына сәйкес, 2025 жылғы қазан айында жеке тұлғалардың теңгелік депозиттері бойынша орташа депозит мөлшерлемесі 14,4%-дан 14,6%-ға дейін көтерілген.
Қарашада тағы бір рекорд тіркелді: Қазақстан банктеріндегі депозиттердің жалпы көлемі 44,7 трлн теңге болды (айына 2,8% немесе 1,2 трлн теңге өсу). Салымдардың сенімді өсуі негізінен ұлттық валютада жүзеге асырылды – 707 млрд теңге.