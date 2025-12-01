#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда депозит мөлшерлемелері тарихи максимумға жетті

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.12.2025 13:17 Фото: pexels
Қазақстанда банк депозиттері бойынша табыстылық рекордтық деңгейге жетіп, соңғы 30 жылда жаңармаған көрсеткішке қол жеткізді. Жаңа сыйақы мөлшерлемесі 2025 жылғы 1 желтоқсаннан бастап енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Нарықты бақылау көрсеткендей, қысқы кезеңнің басталуымен депозиттердің тиімді жылдық мөлшерлемесі (ГЭСВ) 20%-ға дейін көтерілді – бұл көрсеткіш 1996 жылғы желтоқсаннан бері ең жоғары көрсеткіш болып отыр. Қаржы секторы Ұлттық банк базалық ставкасының жоғарылауына жауап ретінде жеке және корпоративтік клиенттерге депозит мөлшерлемесін арттырды.

20% мөлшерлеме бірнеше банкте ұсынылғанымен, ол тек қатаң шектеулермен қолжетімді:

  • мерзімі қысқа (3–6 ай);
  • қаражатты алу немесе толықтыруға толық тыйым (бір банк қоспа жасауға рұқсат береді);
  • салым көлемі – 5 мыңнан 10 млн теңгеге дейін.

Басқа банктерде (1 желтоқсанға дейін тағы 6 банк ставкасын көтерді) бәсеке 18–19,5% деңгейінде жүріп жатыр. Банктер қысқа мерзімде халықтың қаржысын ұстап қалу үшін тарифтік желілерін жиі қайта қарауда.

Ескерту: қаржыландырудың қымбаттауы тенденциясы күз ортасынан байқала бастады. Ұлттық банк статистикасына сәйкес, 2025 жылғы қазан айында жеке тұлғалардың теңгелік депозиттері бойынша орташа депозит мөлшерлемесі 14,4%-дан 14,6%-ға дейін көтерілген.

Қарашада тағы бір рекорд тіркелді: Қазақстан банктеріндегі депозиттердің жалпы көлемі 44,7 трлн теңге болды (айына 2,8% немесе 1,2 трлн теңге өсу). Салымдардың сенімді өсуі негізінен ұлттық валютада жүзеге асырылды – 707 млрд теңге.

