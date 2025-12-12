#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
520.02
608.79
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
520.02
608.79
6.57
Қоғам

Қазақстанда зейнетақы жинақтарын пайдалануға қатысты жаңа тыйым күшіне енді

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.12.2025 10:35 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2025 жылғы 12 желтоқсаннан бастап Қазақстанда зейнетақы жинақтарының жеткіліктілік сомасынан артқан бөлігін пластикалық операцияларға пайдалану уақытша тоқтатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Отбасы банк" АҚ-ның баспасөз қызметі мәлімдеді.

Отбасы банк мұндай өтінімдердің саны бойынша күрт өсімді байқaды. Бұрын банкке пластикалық оталарға БЗҚ қаражатын пайдалану туралы азаматтардан орта есеппен 16 өтініш түсетін.

Алайда қыркүйекте стоматология бойынша өтінім қабылдау тоқтаған кезде олардың саны 123-ке дейін өсті, қазанда – 1 844-ке, ал қарашада – 3 878 өтінішке жетті.

Желтоқсанның алғашқы 8 күнінде, офтальмологияға өтінім қабылдау тоқтағаннан кейін, пластикалық оталарға БЗҚ пайдалану бойынша 2 093 өтініш түсті. Бұл – бұрынғы айлық орташа көрсеткіштен 130 есе көп.

Желтоқсан айындағы өтінімдердің жалпы сомасы 1,8 млрд теңгеге жетті.

Азаматтардың зейнетақы қаражатының мақсатты пайдаланылуын қадағалау – Отбасы банкінің міндеті. Пластикалық оталарға деген қызығушылықтың күрт артқанын байқаған кезде, біз бұл жағдайдан БЗҚ қаражатын мақсатсыз пайдалану қаупін көрдік. Сондықтан осы бағыт бойынша өтінім қабылдауды тоқтатуға мәжбүр болдық.

Отбасы банк әрқашан ашық жұмыс істейді және клиенттердің мүддесін бірінші орынға қояды – бұл біздің қағидатты ұстанымымыз әрі әлеуметтік жауапкершілігіміздің көрінісі. БЖЗҚ-дағы қаражат – азаматтардың болашақ зейнетақысы. Иә, қазақстандықтар зейнетақы артылған қаражатын белгілі бір мақсаттарға пайдалана алады.

Қазір осы мүмкіндікті желеу етіп, кейбіреулер БЗҚ қаражатын делдалдар арқылы заңсыз жолмен шешіп алып жатыр. Ал шын мәнінде, пайда тауып отырған – сол делдалдар. Отбасы банкі үшін ең маңыздысы – зейнетақы қаражатының нақты мақсатына жұмсалуын қамтамасыз ету және оны заңсыз баю құралына айналдырмау, – деді Отбасы банк басқарма төрайымы Ләззат Ибрагимова.

БЖЗҚ қаражатын "Операциядан кейінгі тыртықтарды және туа біткен ақауларды түзетуге арналған реконструктивті және қалпына келтіру (пластикалық) операциялары" мақсаты бойынша пайдалану үшін өтінім қабылдау enpf-otbasy.kz порталында 2025 жылдың 12 желтоқсанынан бастап тоқтатылады.

Қазіргі уақытта пластикалық операцияларға БЗҚ қаражатын пайдалану бойынша 6 294 өтінім қаралуда. Бұл өтінімдердің барлығы қолданыстағы тәртіпке сәйкес өңделеді.

Сонымен қатар азаматтарда өздерінің зейнетақы жинақтарының бір бөлігін өмірлік маңызды, құны жоғары және әрдайым қолжетімді бола бермейтін ем түрлеріне бағыттау мүмкіндігі сақталады.

Мұндай медициналық қызметтерге мыналар жатады:

  • сирек (орфандық) ауруларды емдеу;
  • радионуклидтік және радиойод терапиясы;
  • радиохирургиялық емдеу;
  • протондық терапия.

Бұдан бөлек, азаматтар зейнетақы артылған қаражатты тұрғын үй жағдайын жақсартуға пайдалана алады: тұрғын үй сатып алу, ипотеканы толық немесе жартылай өтеу, сондай-ақ Отбасы банктегі депозитті толықтырып, кейін баспана алу мүмкіндігі бар.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Түркия қонақ үйлерге қоныстану кезіндегі ережелерді жаңартты
11:14, Бүгін
Түркия қонақ үйлерге қоныстану кезіндегі ережелерді жаңартты
Зейнетақы жинақтарын алу: 2026 жылға жеткіліктілік шегі артты
12:09, 10 желтоқсан 2025
Зейнетақы жинақтарын алу: 2026 жылға жеткіліктілік шегі артты
Қазақстан азаматтары енді зейнетақы жинақтарын тіс пен көз емдеуге пайдалана алмайды
12:20, 04 желтоқсан 2025
Қазақстан азаматтары енді зейнетақы жинақтарын тіс пен көз емдеуге пайдалана алмайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: