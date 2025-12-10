#Халық заңгері
Қоғам

Зейнетақы жинақтарын алу: 2026 жылға жеткіліктілік шегі артты

Біріккен жинақтаушы зейнетақы қоры (БЖЗҚ) 2026 жылға зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын алу үшін минималды жеткіліктілік шектерін жаңартты, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы 10 желтоқсанда БЖЗҚ еске салғандай, әр жыл сайын келесі қаржылық жылға арналған республикалық бюджет туралы заң ресми жарияланған соң бес жұмыс күнінен кешіктірмей зейнетақы жинақтарының минималды жеткіліктілік шектерін (МЖШ) орналастыру қажет.

БЖЗҚ мәліметінше:

"МЖШ есептеу Зейнетақы жинақтарының минималды жеткіліктілік шегін анықтау әдістемесіне сәйкес жүргізіледі (Қазақстан Үкіметінің 2023 жылғы 30 маусымдағы №521 қаулысы)".

2026 жылға арналған МЖШ есептеу кезінде Қазақстан Республикасының "2026–2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" заңымен анықталған әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер қолданылды:

  • ең төменгі жалақы – 85 000 теңге;
  • ең төменгі зейнетақы – 69 049 теңге;
  • күнкөріс минимумы – 50 851 теңге.

БЖЗҚ хабарлауынша, 2026 жылы МЖШ мөлшері орта есеппен 10%-ға артты, бұл жалпы инфляцияның ағымдағы және болжамды деңгейімен сәйкес келеді.

МЖШ дегеніміз не?

МЖШ – бұл міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан зейнетақы жинақтарының минималды көлемі, ол салымшыға ең төменгі зейнетақы мөлшерінен кем емес айлық төлем қамтамасыз ету үшін қажет. Бұл көрсеткіш ағымдағы және болжамды әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер, минималды зейнетақы, ең төменгі жалақы, күнкөріс минимумы, инфляция және инвестициялық кірістер ескеріле отырып есептеледі. Яғни, минималды жеткіліктілік шегі – бұл салымшы зейнеткерлік жасқа жеткенде минималды базалық зейнетақы төлемін ескере отырып, ең төменгі зейнетақы мөлшерін алу үшін шотта қалуға тиіс минималды сома.

Жаңа МЖШ мөлшерлері жайында келесі сілтемеден өтіп оқуға болады.

Еске салайық, бұған дейін хабарланғандай, қазақстандықтар енді зейнетақы жинақтарын тіс және көз емделуіне пайдалана алмайды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
