Қаржы

2025 жылғы 18 қазандағы танымал криптовалюта бағасы белгілі болды

Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.10.2025 18:00 Фото: pexels
Zakon.kz мәліметінше, 18 қазандағы жағдай бойынша Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin және Cardano сынды кең таралған криптовалюталардың бағасы жарияланды. Бағалар АҚШ долларымен көрсетілген.

Айта кетейік, криптовалюталар бағасы нақты уақыт ішінде өзгеруі мүмкін. Төмендегі мәліметтер ашық дереккөздерден алынған:

  • Bitcoin (BTC) – 107 126,6 $, 24 сағат ішіндегі өзгеріс: +1,66%
  • Ethereum (ETH) – 3 881,75 $, Өзгеріс: +2,84%
  • Tether (USDT) – 1,0012 $, Өзгеріс: +0,06%
  • BNB (BNB) – 1 101,48 $, Өзгеріс: +3,49%
  • USD Coin (USDC) – 0,9996 $, Өзгеріс: –0,03%
  • Dogecoin (DOGE) – 0,187803 $, Өзгеріс: +3,05%
  • Cardano (ADA) – 0,6384 $, Өзгеріс: +3,43%

Сонымен қатар, Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша 1 АҚШ доллары – 536,32 теңге.

