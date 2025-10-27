#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қаржы

Орталық банктердің алтынды жаппай сатып алуы Қазақстан үшін нені білдіреді - маман жауабы

Алтын, Орталық банктер, Қазақстан, Руслан Сұлтанов, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2025 19:57 Сурет: pixabay
Әлемнің орталық банктері бүгіндері алтынды тонналап сатып алып жатыр. Салдарынан сары металдың бір унциясының құны бір жыл бұрынғысынан екі есеге қымбаттап, 4000 доллларға жетті. Тіпті, соңғы бір айда бағаға +9,7% үстемеленген, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Орталық банктер тарихи рекорд орнатты: олар 16 жыл қатарынан алтын сатып алушылар атануда. 2025 жылы 830 тонна алтын сатылды, осылайша 23 ел өз резервтерін ұлғайтты. Мұны әлемдік қаржы жүйесіндегі қайта құру кезеңі деп атаса да болады", деп жазады Tengenomika Telegram арнасы 2025 жылы 27 қазанда.

Неліктен алтынға ерекше таңдау түсуде? Себебі:

  • доллардан арылу саясаты: елдер долларға деген тәуелділікті төмендетуге тырысуда;
  • геосаяси қорғаныс: алтын жабуға немесе бұғаттауға келмейді;
  • инфляциялық пана: металл валюта құнсызданған кезде құнын сақтайды;
  • сенім дағдарысы: тіпті орталық банктердің де борыштық құралдарға күмәнмен қарайтын кезі болады.

Goldman Sachs мәліметтері бойынша, әлемдік активтердегі алтынның үлесі 4-тен 6%-ға дейін өсті, бұл - 1986 жылдан бергі ең жоғары көрсеткіш. 1980 жылы инфляциялық аласапыран кезінде алтын барлық инвестициялардың 22%-на жетті, дәл сол кездегідей қазір әлем қайтадан алашапқын болуда.

"Қазақстан үшін бұл - жай ғана әлемдік тренд емес, нақты артықшылық. Бұл резервтердің бір бөлігін құнсызданбайтын актив, яғни "металл валютасында" ұстауға көмектеседі. Алтын қымбаттаған кезде қазақстандық резервтердің де құны өседі, сөйтіп ол теңге бағамына қолдау жасап, валюта нарығына келетін қысымды төмендетеді", - дейді экономист Руслан Сұлтанов.

Бұған дейін Қазақстанда тіркелген қытайлық бизнес айлық көрсеткіші бойынша рекорд орнатқанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
